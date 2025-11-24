Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

По данным осеннего исследования Mediascope в 2025 г., «Алиса AI» занимает первое место среди ассистентов искусственного интеллекта в России. На втором месте находится китайский сервис DeepSeek, следом идет российский GigaChat. В сумме различные нейронные сети применяют 26% россиян минимум раз в месяц, а в молодой аудитории этот показатель достигает половины населения.

Рейтинг популярности

«Алиса AI» стала самым популярным ИИ-ассистентом среди россиян — каждый месяц нейронной сетью «Яндекса» пользуется 14,3% населения России, об этом CNews сообщили представители Mediascope.

Российская нейронная сеть лидирует с большим отрывом, далее идет китайская DeepSeek, которую выбирают только 9,4% пользователей, российский GigaChat — 4%, ChatGPT — 3,5%, Perplexity AI — 1,4%, Character AI — 0,8%.

В общей сложности зарубежные и отечественные нейронные сети каждый месяц применяют 26% россиян. Больше всего пользователей ИИ-сервисов (52%) в возрастной группе 12-17 лет, меньше всего (9%) — среди людей от 65 лет.

По данным Mediascope, всплеск интереса к «Алисе AI» был зафиксирован в конце октября 2025 г. «Меньше чем за сутки после запуска приложение «Алиса AI» попало на первую строчку в российском App Store и вошло в тройку лидеров Google Play. За первую неделю наше приложение скачали полтора миллиона раз. 21 ноября 2025 г. «Алисе AI» — это самая быстрорастущая нейронная сеть на рынке», — сказали CNews в «Яндексе».

Статистика использования

Аналитики Mediascope выяснили, что больше четверти населения России в ноябре 2025 г. используют ИТ-сервисы с искусственным интеллектом (ИИ) минимум раз в месяц, пишет РБК.

Правительство Москвы Самые популярные нейросети в России «Алиса AI» и DeepSeek их используют минимум раз в месяц

Со слов руководителя департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирины Суановой, каждый четвертый россиянин старше 12 лет использует ИИ-сервисы хотя бы раз в месяц. Месячный охват ИИ-сервисов в России составляет 26% населения.

Хотя бы раз в сутки нейронными сетями пользуются 5% населения. Большей популярностью ИИ пользуется среди аудитории молодежи. В возрастной группе от 12 до 17 лет его используют 52% населения, причем 16% обращаются к ИТ-сервисам ежедневно. Среди аудитории 18-24 лет месячный охват составляет 51%, а ежедневный — 15%.

В старших возрастных категориях показатели следующие: у россиян 25-34 лет месячный охват составляет 33%, а ежедневный — 6%, в группе 35-44 лет — 23 и 3% соответственно. Среди населения старше 65 лет только 9% пользуются нейронными сетями хотя бы раз в месяц и 1% — ежедневно. В ноябре 2025 г. средний охват ИИ-сервисов в день достиг 6-7%.

Unsplash - Aidin Geranrekab Статистика использования нейронных сетей

При этом госпожа Суанова отметила, что женщины более вежливо общаются с ИИ и чаще используют в своих запросах вежливые слова т.е. спасибо и пожалуйста. Зато мужчины чаще здороваются: в их топ попадает слово привет, приветствую, хай.

Переход на российский софт

По данным «Яндекса», тренд на снижение популярности зарубежных ИИ-сервисов наблюдается с начала лета 2025 г. Россияне стали чаще выбирать отечественные ИТ-сервисы. Это особенно заметно по аудитории чат-ботов в мессенджерах, где зарубежные нейронные сети доступны без региональных ограничений.

За первые полгода 2025 г. их доля сократилась более чем в два раза. Снижалась и популярность зарубежных нейронных сетей в целом. Окончательный перелом произошел с появлением на рынке обновленной «Алисы AI», — сообщили CNews представители «Яндекс».

Президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость зависимости от иностранных ИТ-систем и необходимость развивать российские языковые модели и ИТ-продукты.