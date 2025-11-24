Compo Soft представила обновленную Compo DAM: новый UX, массовые операции и расширенные сценарии управления цифровыми активами

Compo Soft (входит в ГК Globus IT) представила крупное обновление корпоративной системы управления цифровыми активами – Compo DAM. Релиз фокусируется на повышении скорости работы, улучшении визуального восприятия и создании более гибких сценариев управления медиа-контентом.

Обновленный Compo DAM стал результатом комплексного обновления: команда переработала дизайн-систему, полностью переосмыслила взаимодействие с карточками ассетов (медиафайлов и других цифровых материалов, загружаемых в систему) и добавила новые механики массовой обработки файлов. Теперь система не просто хранит медиа, а помогает компаниям быстрее находить нужный контент, поддерживать порядок в библиотеке и управлять версиями и связанными элементами без лишних действий.

Одним из ключевых изменений стала новая дизайн-система. Интерфейс стал чище, легче и визуально стройнее: обновились сетка, типографика, палитра и акценты. Это создало понятный визуальный язык, который позволяет быстрее ориентироваться в каталоге и обеспечивает единообразие с другими продуктами экосистемы Compo B2B Platform.

Важным шагом вперед стало расширение возможностей массовых операций. Теперь пользователи могут одновременно изменять статусы и категории ассетов, настраивать права доступа или управлять процессами одобрения. Это особенно актуально для больших каталогов, где ранее подобные задачи занимали значительное время.

Особое внимание уделено управлению версиями и форматами. Все файлы, относящиеся к одному ассету, теперь можно объединить в единый айтем - с отображением количества версий и их типов. Внутри карточки появилась горизонтальная прокрутка версий, позволяющая видеть все варианты контента и скачивать их по отдельности или сразу вместе. Версии можно перетаскивать, обновляя структуру айтема без диалогов и дополнительных экранов.

Прозрачность управления активами усиливает новая вкладка «История изменений», где фиксируются все действия пользователей – от загрузок и обновлений до удаления версий и правок свойств. А раздел «Связанные элементы» показывает, где именно используется ассет: в каких коллекциях, проектах, материалах. Это помогает командам видеть контекст и принимать более взвешенные решения при обновлении контента.

Наконец, система стала понятнее при загрузке больших массивов данных. Новый индикатор выполнения с визуальной индикацией времени и статуса делает процесс прозрачным и удобным, особенно когда речь идет о пакетных загрузках тяжелых файлов.

Обновленный Compo DAM–- это шаг вперед в развитии продукта, который сочетает в себе современный UX, мощные инструменты управления и фундамент для дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта. Релиз делает работу с цифровыми активами быстрее и удобнее, а также задает новый уровень для корпоративных DAM-систем в экосистеме Globus IT и Compo.