«Альком» расширила линейку решений российской платформой ИТ-мониторинга wiSLA

Группа компаний «Альком» и научно-технический центр «Веллинк» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на укрепление позиций российских технологий в области ИТ-мониторинга и предоставление заказчикам доступа к передовым решениям для управления корпоративной инфраструктурой. Сотрудничество позволит российским компаниям опираться на надежные отечественные технологии и избежать зависимости от зарубежных систем мониторинга, способствуя цифровой суверенности и развитию импортозамещения в секторе информационных технологий.

wiSLA — универсальная платформа сквозного мониторинга для контроля состояния ИТ-инфраструктуры, каналов связи, информационных систем и приложений с применением ML-инструментов. Платформа сочетает гибкость и масштабируемость, поддерживая как локальные, так и облачные конфигурации. Важной особенностью wiSLA является наличие статуса утвержденного типа средства измерений, что подтверждает соответствие платформы российским стандартам и требованиям.

Единый интерфейс с настраиваемыми дашбордами и виджетами обеспечивает прозрачность и оперативный контроль всех объектов мониторинга, а техническая поддержка на всех этапах обеспечивает надежную и эффективную эксплуатацию.

«Партнерство с «Альком» — это возможность расширить аудиторию компаний, которые смогут использовать отечественное решение для мониторинга критичной инфраструктуры. В условиях активной цифровой трансформации российские предприятия нуждаются в надежных инструментах, которые они могут контролировать и адаптировать под свои задачи. wiSLA создана именно для того, чтобы российские организации могли полагаться на собственные технологии», — сказал Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA.

«Для ГК «Альком» партнерство с НТЦ «Веллинк»— это возможность усилить нашу экспертизу в проектах по построению и сопровождению корпоративной инфраструктуры. wiSLA дополняет наш портфель технологичным решением, которое позволяет глубже контролировать состояние ИТ-среды заказчиков и оперативно реагировать на любые изменения. Для нас принципиально важно предлагать клиентам надежные инструменты, полностью соответствующие российским требованиям и способные работать в долгую. Партнёрство открывает новые возможности для реализации комплексных проектов и укрепляет доверие к отечественным разработкам», — отметил Игорь Тиунов, генеральный директор группы компаний «Альком».

