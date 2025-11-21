Обиженный ИТ-шник масштабно отомстил за свое увольнение. В итоге почти миллион долларов ущерба и риск срока на 10 лет

Уволенный технический специалист признался в саботировании работы своей бывшей компании. Размер нанесенного ущерба – более $862 тыс. Теперь ему грозит крупный штраф, а также есть риск провести в тюрьме 10 лет своей жизни.

Не нужно увольнять ИТ-шников

ИТ-специалист Максвелл Шульц (Maxwell Schultz) из американского штата Огайо уничтожил компьютерную систему своего бывшего работодателя в отместку за свое увольнение, пишет The Register. Он проник в сеть компании под чужим логином и сбросил пароли примерно для 2500 аккаунтов.

Проделал все это он не вручную, а при помощи скрипта PowerShell. Атака произошла в мае 2021 г. – на тот момент Шульцу был 31 год.

Название компании, которую атаковал Шульц, не раскрывается, как и причина его увольнения. The Register пишет, что это может быть расположенная в техасском городе Хьюстон фирма Waste Management. Это крупная американская компания по уборке мусора.

По информации издания, сброс двух с половиной тысяч паролей привел к тому, что все владельцы этих аккаунтов лишились доступа к сети компании. Это не только ее сотрудники, но также и подрядчики, разбросанные по всей территории США.

Преступление и наказание

Ущерб от действий Шульца составил свыше $862 тыс. Сброс паролей спровоцировал простой сотрудников, нарушение функции обслуживания клиентов, а также привел к дополнительным расходам, связанным с устранением последствий хакерской атаки.

Жажда мести регулярно приводит ИТ-специалистов в тюремную камеру

Обо всем этом стало известно из судебных документов – Шульц не смог избежать обнаружения, и теперь ему грозит очень серьезное наказание.

По данным Министерства Юстиции США, Шульц сознался в том, что действительно запускал скрипт для сброса паролей в сети своего экс-работодателя. Он также сообщил, что искал в интернете способы удаления системных журналов, что помогло бы ему замести следы. Часть записей ему в итоге удалось удалить.

В сеть компании Шульц вошел под логином другого подрядчика компании. Как правоохранительные органы смогли выйти на него, The Register не пишет.

Рассмотрение дела против Шульца еще не завершено. Приговор ему будет вынесен 30 января 2026 г., и пока что положение у него незавидное.

В теории, Шульца могут ждать тюремное заключение сроком на 10 лет и штраф в размере $250 тыс. (почти 20,2 млн руб.).

Не Шульц первый, не Шульц последний

Практика мести своим работодателям за увольнение широко распространена в ИТ-сфере по всему миру – такие случаи нередки даже в России. Иногда даже временное отстранение ИТ-шника от работы может привести к печальным последствиям сначала для компании, а потом для самого специалиста.

CNews освещал такое происшествие в июле 2025 г. В Британии ИТ-специалист Мохаммед Умар Тадж (Mohammed Umar Taj) сразу после временного отстранения от работы поменял все пароли в ИТ-инфраструктуре своей компании. Над ним нависла угроза тюрьмы, поскольку его проступок стоил компании денег и репутации. На момент совершения преступления Таджу, как и Шульцу, был 31 год. Его тоже хотят упрятать за решетку, но на гораздо менее длительный срок – примерно на семь месяцев.

В июне 2024 г. системный администратор посчитал, что его уволили несправедливо, и решил отомстить по-крупному. Он удалил 180 виртуальных серверов своего работодателя, что повлекло за собой крупные убытки для компании и трехлетний тюремный срок для него самого.

В октябре 2021 г. CNews писал про другого системного администратора, который мстил своим работодателям за увольнение путем взлома их сетей. В числе пострадавших оказалась школа, в результате действий хакера потерявшая всю информацию и лишившаяся возможности учить детей в удаленном режиме. Его поймали, он признался в преступлении и получил 10 лет тюрьмы.

В марте 2021 г. произошла еще одна похожая история. Экс-работник американской консалтинговой компании взломал сеть компании-клиента, которая была причастна к его увольнению, и махом удалил 1200 из 1500 учетных записей в Microsoft 365. Работа компании была парализована, и на восстановление потребовалось $600 тыс. и три недели. Хакер получил штраф в размере тех же $600 тыс. и два года тюрьмы.