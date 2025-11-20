«РуПост» представила универсальное цифровое рабочее место нового поколения Desktop X 2.0

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») вывела на рынок полнофункциональный кроссплатформенный почтовый клиент нового поколения Desktop X 2.0, объединенный с суперапп-платформой для корпоративных сервисов. Этот релиз стал результатом фундаментальной переработки продукта на полностью собственной базе. Он спроектирован и создан с нуля, избавлен от ограничений легаси-кода и представляет качественный скачок в архитектуре, функциональности и безопасности корпоративных клиентских приложений.

Desktop X 2.0 – один из ключевых компонентов универсального цифрового рабочего места, которое развивает команда «РуПост» — интегрированной экосистемы управляемых клиентов для любых платформ, куда также входят мобильный клиент WorksPad X, серверная инфраструктура RuPost и единый сервер управления доступом. Этот программный стек позволяет организациям самого разного масштаба закрыть потребности в управляемых, безопасных и универсальных клиентских решениях для мобильных и десктопных устройств под любыми ОС.

«Выход Desktop X 2.0 очень важен и для нас самих, и для всего российского рынка софта для коммуникаций, — отметил Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост». — Мы не просто сделали новый релиз почтового клиента, а разработали современную платформу, которая задает новый стандарт для управляемых корпоративных клиентов и подходит для любых офисных задач. Благодаря на 100% собственной архитектуре нам удалось избавиться от тех ограничений, что сопровождают устаревшие подходы, и создать продукт, способный конкурировать или даже опережать по своей задумке и потенциалу лучшие аналоги от мировых лидеров и при этом обеспечивать безопасность корпоративных данных».

Desktop X 2.0 создан как универсальный контейнер для клиентских функций и приложений, он работает на любых ОС через единые протокол и управляющий сервер. В отличие от традиционных почтовых клиентов, это расширяемая платформа-суперапп, где, помимо собственного базового функционала, предусмотрена возможность интегрировать другие приложения и сервисы. Отказ от легаси-кода и Open Source помогает вендору лучше контролировать качество и развитие продукта.

Система работает через единый сервер клиентского доступа — промежуточный middleware-слой, скрывающий корпоративные ресурсы за защищенным контуром. С ним не нужно открывать интернет-доступ через IMAP, CalDAV и другие стандартные протоколы или создавать сложные VPN-конфигурации, чтобы сохранить полный контроль над данными и доступом.

Desktop X 2.0 обеспечивает единый сквозной пользовательский опыт: люди получают идентичный привычный интерфейс при работе на Linux, Windows, macOS и мобильных устройствах. Это упрощает обучение, снижает риск ошибок и поддерживает высокую производительность.

Функциональность клиента можно расширить как собственными разработками «РуПост», так и за счет интеграции с другим корпоративным ПО: мессенджерами, ВКС, таск-менеджерами, ИИ-сервисами и т.д. Их опции быстро встраиваются Desktop X 2.0 благодаря поддержке ботов и мини-приложений, и это происходит без потери высокого уровня безопасности и управляемости данных.

В Desktop X 2.0 вендор продолжил движение в сторону контейнеризации, заложенное в WorksPad, и поддержал тренд на BYOD в сегменте ноутбуков и десктопов. Это позволяет заказчикам гибко проходить периоды смены платформ и адаптироваться к тенденциям гибридной или полностью удаленной работы сотрудников. Интерфейс сделан с учетом современных стандартов, которые применяются в популярных клиентских системах, что обеспечивает быструю адаптацию и помогает легче преодолеть психологический барьер, возникающий у персонала при внедрении нового софта.

«Наша задача — помочь нашим заказчикам построить современное цифровое рабочее место без зависимости от зарубежных платформ и облаков и в то же время без компромиссов в части функциональности, удобства и надежности», — сказал Сергей Макарьин.

Desktop X 2.0 легко встроить в ИТ-ландшафты с разными почтовыми системами. Его можно приобрести как отдельно, так и в составе решений сервера RuPost. Заказчик получит полный набор необходимых предприятию почтовых функций, а вместе с WorksPad X сможет реализовать комплекс управляемых универсальных бизнес-клиентов для любых платформ.