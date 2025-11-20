CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника Искусственный интеллект
|

Президент Xiaomi: Забудьте о дешевых смартфонах. Мобильники станут гораздо дороже

Президент Xiaomi выступил с предупреждением о стремительном подорожании смартфонов в 2026 г. Он предупредил, что все дело в искусственном интеллекте – эта отрасль поглощает чипы памяти, их не успевают производить, и, как результат, они в дефиците и растут в цене. При этом Xiaomi сделала себе имя на недорогих Android-смартфонах.

Готовьте ваши денежки

В 2026 г. смартфоны могут стать в значительной степени менее доступными, притом не только для россиян, которых ожидает новый 22-процентный НДС. Как заявил президент компании Xiaomi Лу Вэйбин (Lu Weibing), в новом году ожидается резкий скачок цен на все мобильники по всему миру, а виноваты в этом компании, продвигающие и развивающие искусственный интеллект, пишет Reuters,

По словам Вэйбина, сфера нейросетей потребляет слишком большое количество комплектующих, в особенности чипов памяти. Их производители сконцентрировались на выпуске специализированной памяти для ИИ и урезали производство обычных потребительских чипов. Результат не заставил себя ждать – теперь такая память в дефиците, цены на нее растут и тянут за собой цены на конечные устройства, в том числе смартфоны.

«Я предполагаю, что в следующем году (в 2026 г. – прим. CNews) давление (ИИ на рынок памяти – прим. CNews) будет намного сильнее, чем в этом (в 2025 г. – прим. CNews). Потребители, скорее всего, столкнутся с существенным ростом цен на продукцию», – заявил Лу Вэйбин.

Истинный виновный

в Xiaomi считают, что удорожание смартфонов – это следствие стремительного развития отрасли ИИ, которой нужно все больше «железа». Но на деле, вероятно, истинной причиной является жадность производителей памяти.

red6.jpg

Xiaomi
Даже дешевые смартфоны перестанут радовать ценой

Эти вендоры, в том числе корейская компания Samsung, отдают приоритет производству памяти для центров обработки данных, а не для потребительских устройств. Причина проста – рынок ИИ в настоящее время является наиболее прибыльным для них ввиду стремительного роста, тогда как в сегменте потребительских устройств давно не выходило ничего по-настоящему нового. Смартфоны 2025 модельного года очень похожи на мобильники трех- и даже четырехлетней давности как внешне, так и по производительности в повседневных задах. CNews писал, что потребители стали покупать намного меньше планшетов как раз потому, что они все одинаковые и почти не меняются с течением времени.

Коснется каждого

Лу Вэйбин подчеркнул, что все это приведет к повышению цен не только на топовые смартфоны. Он ожидает подорожания еще и бюджетных моделей.

Как сильно недорогие Androod-мобильники вырастут в цене, президент Xiaomi прогнозировать не стал. Но стоит напомнить, что именно они сделали Xiaomi одним из главных игроков мирового рынка смартфонов.

Компания начинала именно с доступных аппаратов, которые мало в чем уступали боле дорогим флагманам других брендов. Но это все в далеком прошлом – теперь даже бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi стоят несоизмеримо их позиционированию на рынке.

Xiaomi пока держится

Не исключено, что рост цен на смартфоны ударит по их продажам и зацепит Xiaomi. По итогам III квартала 2025 г. она отгрузила 43,3 млн смартфонов, а это на 0,5% больше год к году. Также компания отчиталась о своей доле глобального рынка смартфонов на уровне 13,6%, что, по ее данным, делает ее третьей после Apple и Samsung.

Выручка Xiaomi за отчетный период показала рост 22,3% год к году и составила 113,1 млрд юаней (примерно $16 млрд). С одной стороны, прирост значительный, с другой, аналитики прогнозировали, что компания получит 116,6 млрд юаней.

Да и в целом такой рост выручки почти не связан со смартфонами. В третьей четверти 2025 г. больше всего денег, 28,3 млрд юаней, Xiaomi принесли продажи автомобилей, коих у компании всего два – седан SU7 и паркетник YU7 для сравнения, в I квартале 2025 г. эта сфера принесла Xiaomi 18,1 млрд юаней, а во втором – 20,6 млрд юаней.

Скорректированная чистая прибыль Xiaomi в III квартале 2025 г. достигла 10,3 млрд юаней. Рост год к году – 80,8%.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации

Компания Yadro начала прием заказов на первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.Afa

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще