Президент Xiaomi: Забудьте о дешевых смартфонах. Мобильники станут гораздо дороже

Президент Xiaomi выступил с предупреждением о стремительном подорожании смартфонов в 2026 г. Он предупредил, что все дело в искусственном интеллекте – эта отрасль поглощает чипы памяти, их не успевают производить, и, как результат, они в дефиците и растут в цене. При этом Xiaomi сделала себе имя на недорогих Android-смартфонах.

Готовьте ваши денежки

В 2026 г. смартфоны могут стать в значительной степени менее доступными, притом не только для россиян, которых ожидает новый 22-процентный НДС. Как заявил президент компании Xiaomi Лу Вэйбин (Lu Weibing), в новом году ожидается резкий скачок цен на все мобильники по всему миру, а виноваты в этом компании, продвигающие и развивающие искусственный интеллект, пишет Reuters,

По словам Вэйбина, сфера нейросетей потребляет слишком большое количество комплектующих, в особенности чипов памяти. Их производители сконцентрировались на выпуске специализированной памяти для ИИ и урезали производство обычных потребительских чипов. Результат не заставил себя ждать – теперь такая память в дефиците, цены на нее растут и тянут за собой цены на конечные устройства, в том числе смартфоны.

«Я предполагаю, что в следующем году (в 2026 г. – прим. CNews) давление (ИИ на рынок памяти – прим. CNews) будет намного сильнее, чем в этом (в 2025 г. – прим. CNews). Потребители, скорее всего, столкнутся с существенным ростом цен на продукцию», – заявил Лу Вэйбин.

Истинный виновный

в Xiaomi считают, что удорожание смартфонов – это следствие стремительного развития отрасли ИИ, которой нужно все больше «железа». Но на деле, вероятно, истинной причиной является жадность производителей памяти.

Xiaomi Даже дешевые смартфоны перестанут радовать ценой

Эти вендоры, в том числе корейская компания Samsung, отдают приоритет производству памяти для центров обработки данных, а не для потребительских устройств. Причина проста – рынок ИИ в настоящее время является наиболее прибыльным для них ввиду стремительного роста, тогда как в сегменте потребительских устройств давно не выходило ничего по-настоящему нового. Смартфоны 2025 модельного года очень похожи на мобильники трех- и даже четырехлетней давности как внешне, так и по производительности в повседневных задах. CNews писал, что потребители стали покупать намного меньше планшетов как раз потому, что они все одинаковые и почти не меняются с течением времени.

Коснется каждого

Лу Вэйбин подчеркнул, что все это приведет к повышению цен не только на топовые смартфоны. Он ожидает подорожания еще и бюджетных моделей.

Как сильно недорогие Androod-мобильники вырастут в цене, президент Xiaomi прогнозировать не стал. Но стоит напомнить, что именно они сделали Xiaomi одним из главных игроков мирового рынка смартфонов.

Компания начинала именно с доступных аппаратов, которые мало в чем уступали боле дорогим флагманам других брендов. Но это все в далеком прошлом – теперь даже бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi стоят несоизмеримо их позиционированию на рынке.

Xiaomi пока держится

Не исключено, что рост цен на смартфоны ударит по их продажам и зацепит Xiaomi. По итогам III квартала 2025 г. она отгрузила 43,3 млн смартфонов, а это на 0,5% больше год к году. Также компания отчиталась о своей доле глобального рынка смартфонов на уровне 13,6%, что, по ее данным, делает ее третьей после Apple и Samsung.

Выручка Xiaomi за отчетный период показала рост 22,3% год к году и составила 113,1 млрд юаней (примерно $16 млрд). С одной стороны, прирост значительный, с другой, аналитики прогнозировали, что компания получит 116,6 млрд юаней.

Да и в целом такой рост выручки почти не связан со смартфонами. В третьей четверти 2025 г. больше всего денег, 28,3 млрд юаней, Xiaomi принесли продажи автомобилей, коих у компании всего два – седан SU7 и паркетник YU7 для сравнения, в I квартале 2025 г. эта сфера принесла Xiaomi 18,1 млрд юаней, а во втором – 20,6 млрд юаней.

Скорректированная чистая прибыль Xiaomi в III квартале 2025 г. достигла 10,3 млрд юаней. Рост год к году – 80,8%.