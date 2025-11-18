Сервис «Фокус.Комплаенс» запустил автоматическую сверку адресов с перечнем экстремистов и террористов

В «Фокус.Комплаенсе», решении из линейки «Контур.Фокуса», появился новый инструмент — автоматическая сверка адресов клиентов организации с адресами фигурантов из перечня Росфинмониторинга. Функциональность ориентирована на компании, которые выполняют обязанности по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115‑ФЗ (далее — закон 115-ФЗ), и помогает снижать операционные риски при проверке клиентов.

По нормам законодательства в сфере ПОД/ФТ если адрес клиента организации совпадает с адресом лица, причастного к экстремистской деятельности или терроризму, это может быть признаком связи с финансированием преступной деятельности. Субъекты закона 115‑ФЗ обязаны устанавливать и учитывать этот факт при оценке рисков.

Ранее сверка проводилась вручную — это занимало время, увеличивало нагрузку на специалистов и могло приводить к ошибкам. Теперь в «Фокус.Комплаенсе» сверка выполняется автоматически: при заполнении анкеты нового клиента или обновлении информации по действующему.

Алгоритм анализирует адреса регистрации и проживания и сопоставляет их с данными из списка Росфинмониторинга — по «Перечню физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму». Совпадения подсвечиваются прямо в анкете, а в аналитическом отчете выводятся в отдельном блоке. Новая возможность доступна только для российских адресов и работает в веб‑версии сервиса.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус», сказал: «Автоматическая сверка адресов с перечнем РФМ — это уникальный инструмент, которого нет на рынке сервисов для работы с комплаенс‑рисками. Мы закрываем важную задачу для поднадзорных организаций: идентификация по закону 115‑ФЗ проходит быстрее, точнее и удобнее. Клиенты получают мгновенное подтверждение риска. Это усиливает защиту бизнеса и снижает вероятность ошибок, а значит и потенциальных штрафов».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».