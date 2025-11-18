«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Компания «Яндекс» официально представила «Станцию 3» — свою новую умную колонку с приличным набором апгрейдов по сравнению с предыдущим поколением. Новинка может похвастаться суммарной акустической мощностью в 50 Вт, light-emitting diode-дисплеем, сенсорной панелью и эффектной эмбиент-подсветкой. Модель поддерживает Zigbee и Matter, получила детектор шумов и обновленную систему Room Correction 2.0.

Выпуск устройства

В ноябре 2025 г. «Яндекс» официально анонсировал новую умную колонку «Станция 3», об этом информирует производитель. Этот гаджет занял промежуточное место между компактной «Станцией Миди» и мощной «Станцией Макс».

Устройство получило звуковую мощность на уровне 50 Вт, а также имеет на борту пиксельный LED‑дисплей от «Станции Макс» (показывает время, погоду и эмоциональные реакции «Алисы») и яркую эмбиент‑подсветку из специальной светодиодной ленты сзади. Колонка также получила детектор шумов, поддержку устройств Zigbee, Wi‑Fi и Matter over Wi‑Fi с локальными сценариями, которые сработают даже без интернета.

По информации «Яндекс», колонка будет доступна в трех цветах: черном, сером и фиолетовом.

Программные улучшения

В новой колонке появились важные программные улучшения. Теперь в устройстве работает «Алиса» с нейросетевыми возможностями (на базе YandexGPT), а также обновленная технология Room Correction 2.0, которая автоматически подстраивает звук под акустику вашего помещения.

ИТ-система сама анализирует уровень эха и отражений на разных частотах и корректирует звучание так, чтобы музыка звучала максимально чисто, детально и гармонично. Room Correction 2.0 включена по умолчанию. Управлять ею можно в приложении «Дом с Алисой». Если отключить функцию, а затем включить снова, колонке потребуется около минуты на повторную калибровку — в этот момент звук будет плавно меняться, пока настройки полностью подстроятся под комнату.

Подсветка в устройстве

На задней панели «Станция 3» размещена эмбиентная подсветка с поддержкой 16 млн оттенков. За само свечение отвечают 12 светодиодов, каждый из которых оснащен индивидуальной линзой особой формы. Линзы рассеивают свет вверх и в стороны, благодаря чему подсветка выглядит равномерной, зоны разных цветов мягко перетекают друг в друга, а все переходы оттенков — плавными и естественными.

Со слов разработчиков, устройство можно разместить на небольшом расстоянии от стены и включить подсветку в темноте — так световые проекции будут накладываться друг на друга, создавая изящные смешения цветов. В режиме «Стробоскопа» яркие вспышки света будут совпадать с ритмом музыки и создавать атмосферу танцпола.

Включить и отключить подсветку, а также и выбрать один из режимов с различной яркостью свечения пользователи могут четырьмя способами: голосовыми командами (например, «Алиса, включи подсветку» или «Алиса, сделай ярче»); через приложение «Дом с Алисой», выбрав «Станцию 3» среди устройств; с помощью углубленного кольца на верхней стороне колонки, которую удобно нащупать даже в полной темноте; с помощью рельефной кнопки на верхней стороне колонки (состояние включения и выключения).

Подсветка «Станции 3» также умеет работать в режиме светомузыки: она плавно переливается и пульсирует в такт треку. За это отвечает собственная технология «Яндекса» — алгоритмы с искусственным интеллектом (ИИ) в реальном времени анализируют громкость, ритм и частоты музыки и мгновенно превращают их в световую анимацию. Режим светомузыки работает только с треками, которые воспроизводит «Алиса» из «Яндекс Музыки». При подключении по Bluetooth подсветка остаётся статичной или реагирует только на голосовые команды, но не синхронизируется с музыкой.

Некоторые режимы подсветки в «Станции 3» дополнены атмосферными звуками. Например, в режиме «свеча» тихо потрескивает камин, а в «северном сиянии» — звучит мягкий переливающийся аutonomous sensory meridian response (ASMR)-эффект, это феномен восприятия, вызванный слуховыми стимулами и вызывающий у некоторой части людей чувство эйфории, мурашек и покалывания в затылке. Эти эмбиент-звуки можно в любой момент отключить в приложении «Дом с Алисой».

В верхней части «Станции 3» находится круговая LED‑подсветка, которая сопровождает световыми анимациями ваше взаимодействие с умной колонкой. Эта подсветка переливается разными цветами при обращении к «Алисе» или если срабатывают напоминания и таймеры.

Верхняя сенсорная панель «Станции 3» позволяет управлять музыкой и подсветкой прикосновениями, когда это неудобно делать голосом. Новая колонка получила мягкую на ощупь акустическую ткань двухцветного плетения.

Звук

Внутри умной колонки находится система из пяти динамиков общей мощностью 50 Вт: три разнонаправленных широкополосных динамика отвечают за пространственное звучание (один из них направлен вперед, а два других — по сторонам); два оппозитных низкочастотных динамика создают объемный бас без вибраций корпуса колонки, которые установлены по бокам.

Разработчики «Яндекса» добавили «Станцию 3» три независимых усилителя с цифровой обработкой звука, которые синхронизируют работу динамиков, обеспечивая сбалансированное и гармоничное звучание. Дополнительно за иммерсивный и чистый звук отвечают два пассивных излучателя, которые раскрывают весь потенциал низких частот.

В «Станции 3» впервые появился интеллектуальный детектор звуков. Колонка теперь умеет распознавать важные шумы и мгновенно реагировать на них — даже когда пользователь далеко от дома. Поддерживаемые звуки (настраиваются в приложении «Дом с Алисой»): хлопок в ладоши, щелчок пальцами, плач ребенка, звук льющейся воды, вой сигнализации, разбитое стекло, лай собаки, мяуканье кошки. При обнаружении выбранного звука колонка может отправить push-уведомление или запустить любой сценарий умного дома: включить свет, сирену, запись с камеры и т.д.

Автономная работа

Примечательно, что сценарии и расписания, которые пользователи настроят в «Доме с Алисой» с устройствами Zigbee и Matter over Wi‑Fi, продолжат работать с помощью «Станции 3», даже если дома пропадет интернет. Например, умные лампочки продолжат включаться по расписанию или датчикам умного дома.

«Станция 3» стала второй умной колонкой «Яндекса», которая поддерживает голосовое управление устройствами Zigbee и Matter over Wi‑Fi без интернета. До 2025 г. это было возможно только в «Станции Миди». Без Wi‑Fi продолжат работать и голосовые команды для управления цветами, режимами и яркостью эмбиент‑подсветки.