CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

«СберТех» и «АТ Консалтинг» предложат комплекс решений для управления и защиты конфиденциальных данных

ИТ-компания «АТ Консалтинг» (входит в «Росатом») и разработчик программного обеспечения «СберТех» подтвердили совместимость решения «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» с системой управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и операционной системой (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Использование этих отечественных решений в связке позволит клиентам надежно защищать конфиденциальные данные даже в условиях высоких нагрузок и при эксплуатации на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Компании успешно протестировали комплексную работу своих решений. С помощью «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» от «АТ Консалтинг» были успешно реализованы важные сценарии управления конфиденциальными данными — создание, обновление и уничтожение ключей — в СУБД Platform V Pangolin DB от «СберТеха». Тестирование проводилось на специализированном оборудовании под управлением ОС Platform V SberLinux OS Server, также разработанной «СберТехом». Благодаря комплексному применению продуктов СУБД способна стать основой для хранения и обработки секретных данных и вместе с операционной системой обеспечить высокую результативность, отказоустойчивость, доступность и масштабируемость решения «АТ Консалтинг».

Программные продукты «СберТеха» и «АТ Консалтинг» зарегистрированы в реестре российского ПО и сертифицированы ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Это означает, что решения отвечают требованиям регулятора к средствам защиты информации и могут совместно использоваться в высоконагруженных и критически важных системах.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «СберТех» развивает партнерство с ведущими представителями отечественной ИТ-отрасли. Такие проекты не только поддерживают стратегию импортозамещения, но и создают основу для дальнейшего развития совместных технологий, способных обеспечить независимость и устойчивость ИТ-инфраструктуры государственных и корпоративных заказчиков».

Денис Ковалев, директор по информационной безопасности «АТ Консалтинг», сказал: «Мы развиваем продуктовое направление «ЦУП 2.0», уделяя особое внимание его совместимости с ключевыми отечественными разработками. Совместное тестирование с продуктами «СберТеха» показало, что российские компании могут успешно объединять экспертизу и создавать решения, полностью соответствующие требованиям современного рынка».

«ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» — решение для безопасного хранения и распространения секретов (SSH-ключей, API-токенов, сертификатов, технических учетных записей и пр.), а также для контроля за использованием доступов в сложных, высоконагруженных ИТ-инфраструктурах.

Platform V Pangolin DB — реляционная система управления базами данных, представляющая собой специальную сборку PostgreSQL с более чем 80 доработками для повышения производительности, безопасности, удобства разработки и сопровождения сервисов. Надежность и эффективность СУБД доказываются эксплуатацией в крупнейших компаниях России из различных отраслей экономики.

Platform V SberLinux OS Server — российская серверная операционная система корпоративного уровня для создания безопасной, отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений. Продукт успешно закрывает потребности клиентов в инфраструктурном ПО и сегодня обеспечивает работу более 250 тыс. серверов. ОС зарегистрирована в реестре российского ПО, имеет сертификат ФСТЭК и совместима со многими популярными программными и аппаратными инструментами отечественных поставщиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Тренды на рынке брокерских приложений: персонализация, ИИ, автоматизация

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/