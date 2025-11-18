«Рег.ру» разработала набор отраслевых решений для онлайн-школ и преподавателей

Российская технологическая компания «Рег.ру» разработала линейку продуктов, которые упрощают процесс создания и развития образовательного бизнеса под ключ. Отраслевой набор «Рег.решений» для сферы образования позволяет в один клик превратить личную экспертизу в образовательный бизнес.

Новое решение охватывает все стадии развития практики экспертов — от профориентации до комплексного пакета услуг по выводу бизнеса в онлайн. Это отражает растущую зрелость спроса со стороны самой аудитории предпринимателей. «Рег.решения» помогают провести анализ образовательной сферы и найти прибыльную нишу, разобраться в правовых вопросах, наладить контакт с аудиторией и привлечь клиентов.

«Мы видим запрос от аудитории на понятные и доступные сервисы, — отметил Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решения». — Эксперты устали от разрозненных услуг и хотят прозрачную, предсказуемую систему роста. Наша цель — предоставить им ясную карту действий и надежные инструменты, чтобы они могли сосредоточиться на своей основной компетенции — преподавании и создании образовательного контента».

Продуктовое наполнение «Рег.решений» строится на трехуровневой системе. Входной точкой служит интенсив-профориентация в виде Telegram-бота «Компас эксперта», который помогает пользователю определить свою нишу и продукт. Далее предприниматель может выбрать одну из двух бизнес-моделей: гибкий доступ к сервисам «Инструменты эксперта» или полное сопровождение «под ключ» для быстрого масштабирования «База для эксперта». Все материалы «Рег.решений» составлены профильными специалистами «Рег.ру» и опытными экспертами из образовательной индустрии.

«Важной частью запуска «Рег.решений» стала глубокая сегментация аудитории. Набор разработан с учетом особенностей работы предпринимателей в образовательной сфере и включает 51 решение для 14 различных отраслей. Это позволяет нам точечно работать с нишами — от коучинга и психологии до фитнеса и дизайна. Отдельно в продукте учтены запросы от онлайн-школ и учебных центров», — сказал Иван Грибов.

Для образовательной индустрии появление комплексных решений — показатель перехода от эпохи «гаражных» стартапов к профессиональному и измеримому подходу в монетизации экспертизы знаний. Для самого предпринимателя это означает снижение порога входа и возможность строить бизнес по готовым схемам, экономя время и ресурсы на поиске и согласовании работы с разрозненными подрядчиками.