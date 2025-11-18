Bercut Datamapper получил премию CNews Awards 2025

Datamapper, один из продуктов интеграционной платформы Bercut HIP 2.0, получил премию CNews Awards 2025 в номинации «Преобразование и сопоставление данных: enterprise-решение года с использованием ИИ».

Bercut Александра Трошина, ведущий продуктовый маркетолог нетелеком-направления Bercut (справа)

Компании постоянно работают с потоками разнородных данных: преобразование заявок партнеров в формат учетной системы, сопоставление товарных справочников, интеграция филиалов и новых каналов продаж. Это требует либо ручной работы ИТ-команды, либо дорогостоящего внедрения массивной интеграционной платформы. Продукт Bercut Datamapper, отмеченный премией CNews Awards 2025, предлагает альтернативу: автоматизировать эти задачи без запуска многомесячного проекта и не отвлекая ИТ-ресурсы на рутину.

Bercut Datamapper — специализированный low-code инструмент для автоматизации преобразования и маппинга данных между любыми системами. Datamapper решает конкретную задачу: визуальное сопоставление и трансформация данных любых форматов без необходимости программирования.

На сегодня Bercut Datamapper является единственным в России standalone-решением для маппинга данных, которое работает с любой существующей интеграционной инфраструктурой. Если компания уже использует ESB-решение другого вендора без функции сопоставления данных, то Datamapper сможет интегрироваться с ним и взять на себя сложную логику трансформаций. Если ESB нет — Datamapper работает самостоятельно. Все это особенно актуально для компаний, которые работают с несколькими внешними системами, но не готовы к полному переходу на новую интеграционную платформу.

Алексей Чистяков, технический лидер Bercut: «Такой подход позволяет быстро преодолеть технологический разрыв. Вместо запуска ESB-проекта в течение 12–18 месяцев Datamapper можно внедрить за 4–6 недель. По истечении этого срока компания разгрузит ИТ-команду за счет применения low-code, сможет подключать нового партнера за один день вместо нескольких недель, а также исключит человеческий фактор и сведет ошибки в обработке заказов к нулю. Мы очень рады, что Datamapper — один из продуктов платформы — был отмечен премией. Значит, мы выбрали правильное направление».

HIP 2.0 создает единый интеграционный слой над разнородными ИТ-системами — legacy, облачные, партнерские API — и обеспечивает автоматизированный, высокопроизводительный и безопасный обмен данными.

Модульная архитектура HIP 2.0 обеспечивает полную гибкость: отдельные продукты можно использовать для точечных интеграционных решений или путем их комбинации создавать интеграционный каркас всей корпоративной экосистемы.

Помимо Datamapper, в состав платформы входят: шина данных Bercut ESB, инструменты для проектирования и публикации API, брокеры real-time событий, ETL Engine для пакетной и стриминговой обработки данных и инструменты для разработки адаптеров.