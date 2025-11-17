Подтверждена совместимость платформы vStack HCP с распространенными ОС

Компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) завершила цикл подтверждения совместимости флагманского продукта vStack HCP с самыми распространенными операционными системами страны.

На сегодняшний день vStack HCP работает без сбоев и в едином контуре с ОС: AlmaLinux от версии 8 и выше, Alt Linux от версии p10 и выше, Astra Linux, Debian от версии 10 и выше, FreeBSD от версии 12 и выше, Kali Linux от версии 2023, Oracle Linux от версии 8 и выше, RedOS от версии 7.2 и выше, Rocky Linux от версии 8 и выше, Ubuntu от версии 18.04, Windows Server версий 2016, 2019, 2022, «Роса Хром». Таким образом, вендор гарантирует безболезненную миграцию на отечественную платформу виртуализации потребителям за счет совместимости с большинством широко используемых ОС.

«Доказанное соответствие платформы vStack HCP основным операционным системам, используемыми в России, — это стратегическая задача нашей компании. Мы стремимся заблаговременно и в полной мере совместить свои решения с теми продуктами, которые выбирают клиенты. Мы понимаем, что мало просто внедрить vStack HCP. Необходимо, чтобы вся используемая организацией инфраструктура заработала вместе с ней. Многие компании эксплуатируют самописное ПО, разработанное под конкретную западную ОС или платформу виртуализации. Для плавного перехода на российские решения мы дорабатываем платформу под требования прикладных программ», – сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.