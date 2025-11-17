В России создали подводный дрон, способный доставлять и запускать БПЛА

В России создали подводный дрон, который доставит в нужное место БПЛА и самостоятельно примет решение о его безопасном запуске.



Подводный дрон с БПЛА на борту

В Институте проблем морских технологий им. академика М. Д. Агеева дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) разработали беспилотный подводный аппарат (АНПА), способный доставить в нужное место и запустить БПЛА (беспилотный летательный аппарата), пишет ТАСС.

На изобретение получен патент. БПЛА может длительное время находиться на борту АНПА на глубине, не испытывая разрушающей нагрузки под воздействием забортного давления, говорится в описании патента. При всплытии АНПА по команде своей системы управления может запустить носимый дрон в воздух.

ИПМТ ДВО РАН занимается проектированием и созданием подводных робототехнических систем, включая исследования проблем системной организации «интеллектуальных» подводных роботов, систем подводной навигации и связи, информационно-управляющих систем широкого применения в рамках государственных заказов, как указано на сайте института.

Как устроен АНПА

АНПА не просто доставляет воздушный беспилотник в указанное место. Аппарат сам анализирует шумы и принимает решение — всплывать сейчас или перейти в запасной район.

ИПМТ ДВО РАН ИПМТ ДВО РАН специализируется на разработке подводных робототехнических систем

Его система управления включает инерциальную навигационную систему, доплеровский лаг, центральный вычислитель, датчик глубины, приемник спутниковой навигационной системы и блок радиосвязи. В носовом модуле размещен гидролокатор переднего обзора.

Водонепроницаемый квадрокоптер размещается в специальном отсеке цилиндрической формы. Отсек оснащен люком с двумя створками, которые управляются мотор-редукторами и фиксируются электромагнитными замками. Квадрокоптер крепится внутри отсека при помощи электромагнитных фиксаторов и снабжен отделяемым блоком плавучести.

Для чего используются подобные аппараты

Обычно подводные беспилотники применяются, например, в метеорологии, (для подводного картографирования, фотографирования и отбора проб воды) или для проверки инфраструктуры, например, при обслуживании подводных кабелей.

В мае 2025 г. CNews писал, что в Китае спустили на воду подводный дрон с искусственным интеллектом (ИИ) Blue Whale («Синий кит»), который может работать автономно в очень сложных океанских условиях и избежать экстремальных погодных условий, таких как тайфуны. «Синий кит» может размещать метеорологические ракеты и датчики вблизи эпицентров тайфунов для сбора критически важных данных об атмосфере и океане.

Также в 2025 г. стало известно, что ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали прототип первого БПЛА, который может нести на себе малые беспилотники и запускать эти устройства прямо в воздухе, а также вернуть их обратно. Использовать такие аппараты можно, например, для патрулирования лесных территорий или освоения Арктики.