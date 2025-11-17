В России создали подводный дрон, способный доставлять и запускать БПЛА
В России создали подводный дрон, который доставит в нужное место БПЛА и самостоятельно примет решение о его безопасном запуске.
Подводный дрон с БПЛА на борту
В Институте проблем морских технологий им. академика М. Д. Агеева дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) разработали беспилотный подводный аппарат (АНПА), способный доставить в нужное место и запустить БПЛА (беспилотный летательный аппарата), пишет ТАСС.
На изобретение получен патент. БПЛА может длительное время находиться на борту АНПА на глубине, не испытывая разрушающей нагрузки под воздействием забортного давления, говорится в описании патента. При всплытии АНПА по команде своей системы управления может запустить носимый дрон в воздух.
ИПМТ ДВО РАН занимается проектированием и созданием подводных робототехнических систем, включая исследования проблем системной организации «интеллектуальных» подводных роботов, систем подводной навигации и связи, информационно-управляющих систем широкого применения в рамках государственных заказов, как указано на сайте института.
Как устроен АНПА
АНПА не просто доставляет воздушный беспилотник в указанное место. Аппарат сам анализирует шумы и принимает решение — всплывать сейчас или перейти в запасной район.
Его система управления включает инерциальную навигационную систему, доплеровский лаг, центральный вычислитель, датчик глубины, приемник спутниковой навигационной системы и блок радиосвязи. В носовом модуле размещен гидролокатор переднего обзора.
Водонепроницаемый квадрокоптер размещается в специальном отсеке цилиндрической формы. Отсек оснащен люком с двумя створками, которые управляются мотор-редукторами и фиксируются электромагнитными замками. Квадрокоптер крепится внутри отсека при помощи электромагнитных фиксаторов и снабжен отделяемым блоком плавучести.
Для чего используются подобные аппараты
Обычно подводные беспилотники применяются, например, в метеорологии, (для подводного картографирования, фотографирования и отбора проб воды) или для проверки инфраструктуры, например, при обслуживании подводных кабелей.
В мае 2025 г. CNews писал, что в Китае спустили на воду подводный дрон с искусственным интеллектом (ИИ) Blue Whale («Синий кит»), который может работать автономно в очень сложных океанских условиях и избежать экстремальных погодных условий, таких как тайфуны. «Синий кит» может размещать метеорологические ракеты и датчики вблизи эпицентров тайфунов для сбора критически важных данных об атмосфере и океане.
Также в 2025 г. стало известно, что ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали прототип первого БПЛА, который может нести на себе малые беспилотники и запускать эти устройства прямо в воздухе, а также вернуть их обратно. Использовать такие аппараты можно, например, для патрулирования лесных территорий или освоения Арктики.