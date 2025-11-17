CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НСИС подводит итоги деятельности АИС страхования за 10 месяцев 2025 года

За 10 месяцев 2025 г. заключено 42,685 млн договоров ОСАГО со средней страховой премией 6,287 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Без учета коротких полисов ОСАГО, за январь-октябрь 2025 г. было заключено 36,721 млн договоров ОСАГО со средней премией 7,271 тыс. руб.

Коротких полисов ОСАГО было заключено 5,964 млн договоров со средней премией 225 руб. (за весь 2024 г. было заключено чуть более одного млн коротких полисов ОСАГО).

Из указанного количества коротких полисов на такси пришлось 5,926 млн договоров ОСАГО (или 99,36%) со средней премией 203 руб.

Средняя премия без учета коротких полисов за 10 месяцев 2025 г. составила 7,271 тыс. руб. против 7,653 тыс. руб. за один договор ОСАГО за аналогичный период 2024 г. (снижение на 5%).

За январь-октябрь 2025 г. заключено 42,685 млн полисов ОСАГО. Без учета коротких полисов рост составил в январе-октябре 2025 г. 2,44%.

Доля коротких полисов в общем количестве полисов ОСАГО достигла 14%.

За 10 месяцев 2025 г. заключено 14,373 млн полисов страхования имущества физических лиц со средней премией 13,548 тыс. руб.

За 10 месяцев 2025 г. заключено 9,039 млн полисов каско транспортных средств со средней премией 29,096 тыс. руб. (для сравнения за январь-октябрь 2024 г. было заключено 8,242 млн полисов каско со средней премией 36,657 тыс. руб.).

