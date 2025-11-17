ИТ-конференция «МойОфис Призма изменений»: представим 12 новых технологий и продуктов, которые изменят офисное ПО

МойОфис, ведущая российская продуктовая ИТ-компания, проведет 21 ноября 2025 года конференцию «МойОфис Призма изменений». В программе — презентация новейших решений МойОфис, дискуссии с экспертами отрасли о поиске баланса между классической функциональностью офисного ПО и использованием ИИ-технологий.

На мероприятии МойОфис в рамках отдельной интерактивной демозоны покажет 12 своих новых технологий и продуктов и обсудит с участниками, как трансформируется офисное ПО под влиянием инноваций.

МойОфис продемонстрирует два направления:

Развитие классических решений в сегменте офисного ПО и коммуникаций (настольных и веб-редакторов документов, почтовых решений, мессенджера с ВКС). Фокус на расширение функциональности программных продуктов экосистемы МойОфис.

Создание инновационных продуктов, которые призваны повысить офисную продуктивность благодаря применению новейших технологий искусственного интеллекта в корпоративном контуре. В том числе будут впервые представлены продукты МойОфис Платформа AI + Чат AI, МойОфис Голосовые заметки AI, МойОфис Презентация AI и другие решения.

На конференции МойОфис подведет итоги полугода интенсивной разработки и расскажет о глобальном изменении российского рынка офисного ПО и цифрового пространства коммуникаций. В конференции «МойОфис Призма изменений» примут участие признанные эксперты ИТ-отрасли:

Конференция будет полезна ИТ-директорам, топ-менеджерам, определяющим ИТ-стратегию бизнеса, руководителям в сфере цифровой трансформации и ИБ, архитекторам и разработчикам инфраструктуры, специалистам по импортозамещению.

Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте конференции.

Дата: 21 ноября 2025 года

Время: с 13:00 до 22:10

Место: Конференц-центр Connect Space, г. Москва, 5-й Донской проезд, 17.

Информационными партнерами конференции «МойОфис Призма изменений» выступили ведущие отраслевые СМИ: CNews, TAdviser, IT Channel News и «Компьютерра».