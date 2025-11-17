«Генериум» автоматизировала кадровый документооборот с помощью VK HR Tek

Компания «Генериум» внедрила модульную платформу VK HR Tek для комплексной цифровой трансформации кадрового документооборота четырех юридических лиц. Решение охватило 1,6 тыс. рабочих мест на пяти удаленных площадках, включая центральный офис в Москве, производственные и R&D-мощности во Владимирской области, а также региональных представителей по всей России.

Внедрение позволило сократить сроки согласования и подписания кадровых документов минимум на 70%, а также снизить юридические и репутационные риски. Кроме того, оно обеспечило полную юридическую значимость кадрового электронного документооборота и дало возможность создать единый защищенный архив. Благодаря цифровой трансформации удалось устранить дублирование операций, риск утраты документов и снизить трудозатраты HR-департамента.

С марта по октябрь 2025 г. команды «Генериум» и VK Tech разработали и внедрили 50 унифицированных кадровых процессов, интегрировав VK HR Tek с «1С:ЗУП» и «1С:ERP» для автоматического обмена данными о сотрудниках, штатном расписании и управленческой структуре компании. Таким образом, удалось обеспечить равный доступ к системе для всех категорий сотрудников, включая тех, у кого нет персонального компьютера.

«С внедрением VK HR Tek мы начали масштабную реформу HR-процессов: компания получила единый правовой и цифровой контур для четырех юридических лиц, а сокращение времени на подписание документов более чем на две трети позволило высвободить ресурсы для стратегических задач. Проект уже окупил вложенные инвестиции», — отметил директор департамента информационных технологий «Генериум» Дмитрий Соколов.

«Нам было важно адаптировать VK HR Tek под специфику биотехнологического производства. Это позволило освободить специалистов от рутинных операций и дать им больше времени для профильных задач. Теперь все кадровые процессы — от приема до увольнения — переведены в онлайн с сохранением юридической значимости, что помогает компании безопасно масштабировать автоматизацию и обеспечивать высокий уровень HR‑сервисов», — сказала директор по продукту VK HR Tek Анастасия Лапина.