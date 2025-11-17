CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Генериум» автоматизировала кадровый документооборот с помощью VK HR Tek

Компания «Генериум» внедрила модульную платформу VK HR Tek для комплексной цифровой трансформации кадрового документооборота четырех юридических лиц. Решение охватило 1,6 тыс. рабочих мест на пяти удаленных площадках, включая центральный офис в Москве, производственные и R&D-мощности во Владимирской области, а также региональных представителей по всей России.

Внедрение позволило сократить сроки согласования и подписания кадровых документов минимум на 70%, а также снизить юридические и репутационные риски. Кроме того, оно обеспечило полную юридическую значимость кадрового электронного документооборота и дало возможность создать единый защищенный архив. Благодаря цифровой трансформации удалось устранить дублирование операций, риск утраты документов и снизить трудозатраты HR-департамента.

С марта по октябрь 2025 г. команды «Генериум» и VK Tech разработали и внедрили 50 унифицированных кадровых процессов, интегрировав VK HR Tek с «1С:ЗУП» и «1С:ERP» для автоматического обмена данными о сотрудниках, штатном расписании и управленческой структуре компании. Таким образом, удалось обеспечить равный доступ к системе для всех категорий сотрудников, включая тех, у кого нет персонального компьютера.

«С внедрением VK HR Tek мы начали масштабную реформу HR-процессов: компания получила единый правовой и цифровой контур для четырех юридических лиц, а сокращение времени на подписание документов более чем на две трети позволило высвободить ресурсы для стратегических задач. Проект уже окупил вложенные инвестиции», — отметил директор департамента информационных технологий «Генериум» Дмитрий Соколов.

«Нам было важно адаптировать VK HR Tek под специфику биотехнологического производства. Это позволило освободить специалистов от рутинных операций и дать им больше времени для профильных задач. Теперь все кадровые процессы — от приема до увольнения — переведены в онлайн с сохранением юридической значимости, что помогает компании безопасно масштабировать автоматизацию и обеспечивать высокий уровень HR‑сервисов», — сказала директор по продукту VK HR Tek Анастасия Лапина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

В России создали подводный дрон, способный доставлять и запускать БПЛА

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Власти разрешили беспилотным грузовикам в России ездить без водителя-испытателя в кабине

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/