«Диасофт» открыла доступ к бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» объявила о запуске бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase. Решение подходит для всех категорий пользователей, включая коммерческие организации и государственные учреждения. Его можно использовать для замены продуктов ушедших с российского рынка западных разработчиков, таких как Oracle или Microsoft, а также вместо бесплатного PostgreSQL.

Бесплатная редакция ограничена работой на 8 ядрах процессора, при этом не имеет функциональных ограничений по сравнению с коммерческой лицензией и включает все ключевые возможности продукта. В частности, реализована возможность непосредственного исполнения запросов, написанных на диалектах популярных СУБД: Oracle Database, MS SQL Server, PostgreSQL, что позволяет использовать Digital Q.DataBase вместо любой из них без переписывания кода прикладных приложений.

Продукт уже доказал свою надежность в крупнейших финансовых организациях страны, где используется коммерческая версия. В 2025 г. Digital Q.DataBase заняла 1 место в рейтинге высококонвергентных СУБД (CNews Market) и 2 место в рейтинге СУБД общего назначения («Компьютерра»).

Основные функциональные особенности: совместимость с разными диалектами SQL. В Digital Q.DataBase реализовано непосредственное исполнение запросов, написанных на диалектах популярных СУБД (Oracle Database, MS SQL Server, PostgreSQL). Это обеспечивает простую миграцию с СУБД Oracle Database и MS SQL Server для эффективного решения задач импортозамещения; удобное администрирование через веб-интерфейс. «Центр управления» предоставляет доступ ко всем базам данных и их экземплярам через единую консоль, упрощая администрирование СУБД и мониторинг ключевых метрик состояния; «Мастер переноса данных»: инструмент для простого переноса баз данных из других СУБД в Digital Q.DataBase; поддержка отечественных операционных систем. СУБД совместима с ОС (ALT Linux, Astra Linux, «Ред ОС») и распространенными дистрибутивами (Ubuntu).

«Наша цель – дать рынку простое и мощное решение, которое снижает барьеры для перехода на отечественное ПО, – сказал Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase. – Бесплатная версия позволяет юридическим лицам, ИП, разработчикам и даже студентам начать работу с СУБД мирового уровня без первоначальных инвестиций. На Digital Q.DataBase можно развернуть «1С», CRM, ERP, СЭД и другие критически важные системы, получив при этом уникальную функциональность для совместимости с унаследованными решениями».

Вместе с бесплатной версией СУБД Digital Q.DataBase предоставляется пакет документации с инструкцией по установке и описанием функциональных возможностей. При необходимости специалисты «Диасофт» осуществляют поддержку внедрения СУБД в рамках отдельных проектов.