CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

«Диасофт» открыла доступ к бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» объявила о запуске бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase. Решение подходит для всех категорий пользователей, включая коммерческие организации и государственные учреждения. Его можно использовать для замены продуктов ушедших с российского рынка западных разработчиков, таких как Oracle или Microsoft, а также вместо бесплатного PostgreSQL.

Бесплатная редакция ограничена работой на 8 ядрах процессора, при этом не имеет функциональных ограничений по сравнению с коммерческой лицензией и включает все ключевые возможности продукта. В частности, реализована возможность непосредственного исполнения запросов, написанных на диалектах популярных СУБД: Oracle Database, MS SQL Server, PostgreSQL, что позволяет использовать Digital Q.DataBase вместо любой из них без переписывания кода прикладных приложений.

Продукт уже доказал свою надежность в крупнейших финансовых организациях страны, где используется коммерческая версия. В 2025 г. Digital Q.DataBase заняла 1 место в рейтинге высококонвергентных СУБД (CNews Market) и 2 место в рейтинге СУБД общего назначения («Компьютерра»).

Основные функциональные особенности: совместимость с разными диалектами SQL. В Digital Q.DataBase реализовано непосредственное исполнение запросов, написанных на диалектах популярных СУБД (Oracle Database, MS SQL Server, PostgreSQL). Это обеспечивает простую миграцию с СУБД Oracle Database и MS SQL Server для эффективного решения задач импортозамещения; удобное администрирование через веб-интерфейс. «Центр управления» предоставляет доступ ко всем базам данных и их экземплярам через единую консоль, упрощая администрирование СУБД и мониторинг ключевых метрик состояния; «Мастер переноса данных»: инструмент для простого переноса баз данных из других СУБД в Digital Q.DataBase; поддержка отечественных операционных систем. СУБД совместима с ОС (ALT Linux, Astra Linux, «Ред ОС») и распространенными дистрибутивами (Ubuntu).

«Наша цель – дать рынку простое и мощное решение, которое снижает барьеры для перехода на отечественное ПО, – сказал Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase. – Бесплатная версия позволяет юридическим лицам, ИП, разработчикам и даже студентам начать работу с СУБД мирового уровня без первоначальных инвестиций. На Digital Q.DataBase можно развернуть «», CRM, ERP, СЭД и другие критически важные системы, получив при этом уникальную функциональность для совместимости с унаследованными решениями».

Вместе с бесплатной версией СУБД Digital Q.DataBase предоставляется пакет документации с инструкцией по установке и описанием функциональных возможностей. При необходимости специалисты «Диасофт» осуществляют поддержку внедрения СУБД в рамках отдельных проектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

В России создали подводный дрон, способный доставлять и запускать БПЛА

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Власти разрешили беспилотным грузовикам в России ездить без водителя-испытателя в кабине

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/