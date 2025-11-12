Выксунский литейный завод повысил прозрачность, перейдя с «1С:УПП» на «1С:КА»

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект по переводу Выксунского литейного завода с устаревшей «1С:Управление производственным предприятием» на современное решение «1С:Комплексная автоматизация».

Основными целями модернизации стали повышение прозрачности управления, снижение эксплуатационных расходов и устранение хронических ошибок в учете, накопленных в предыдущей системе.

В результате проекта прозрачность финансово-хозяйственной деятельности повысилась на 50%, трудоемкость работы пользователей сократилась на 70%, а расходы на содержание систем и сотрудников снизились на 20%. Скорость формирования ключевых внутренних отчетов для руководства увеличилась в два раза.

До перехода предприятие столкнулось с рядом критических проблем. Функционал «1С:УПП» перестал развиваться, а ошибки прошлых лет блокировали получение достоверной управленческой информации и корректное закрытие периодов. Отсутствие выстроенного процесса казначейства затрудняло контроль денежных потоков, а некорректный учет себестоимости возвратных отходов и сложная структура затрат искажали финансовую картину.

После анализа потребностей клиента, специалисты «Первого Бита» предложили оптимальный инструмент, который сочетал необходимую функциональность для сложного производства, но не был избыточным, — «1С:Комплексная автоматизация».

В рамках проекта была проведена масштабная подготовка данных. Специалисты выполнили нормализацию нормативно-справочной информации, архивировав неактуальные элементы. Была полностью перестроена структура затрат и внедрена новая методология распределения косвенных расходов.

Важной задачей стала очистка исторических данных: в старой системе был проведен перерасчет себестоимости и корректировка финансового результата за два года, что позволило перенести в новую систему уже верные остатки.

Особое внимание уделили автоматизации казначейства. Для учета удержаний из заработной платы по исполнительным листам было разработано специализированное расширение. Оно позволило автоматически создавать заявки на расходование денежных средств, сохранив полностью типовой обмен между системами, что минимизировало будущие затраты на поддержку.

«Для нас было принципиально важным не просто сменить устаревающую платформу, а решить накопившиеся системные проблемы. Новый инструмент позволил получить недостижимую ранее прозрачность формирования себестоимости и управлять финансами на совершенно другом уровне», — отметила главный бухгалтер ВЛЗ Ирина Морозова.

«Успех проекта основан на глубоком погружении в специфику металлургического производства. Наша стратегия с минимальными, но точными доработками гарантирует заказчику низкую стоимость владения, простоту обновлений и высокую надежность, что критически важно для промышленных предприятий», — сказал менеджер проектов по автоматизации финансового и управленческого учета компании «Первый Бит» в Нижнем Новгороде Владислав Яцешин.