В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

В мессенджере Telegram за одни сутки было заблокировано свыше 500 тыс. групп и каналов, что является максимальным значением с начала февраля 2025 г. В Telegram подчеркивают, что меры были усилены за счет внедрения ИТ-инструментов модерации, использующих искусственный интеллект.

Защита своих пользователей

Мессенджер Telegram заблокировал более 500 тыс. групп и каналов за один день, что стало максимальным показателем с начала февраля 2025 г., об этом говорится в отчете на его сайте 14 ноября 2025 г.

Согласно статистике на сайте Telegram, с начала ноября 2025 г. ИТ-платформа ограничила доступ уже к 2 810 095 сообществам и каналам. При этом именно 13 ноября, было заблокировано 519 645 из них. Таким образом, количество превысило полумиллионный рубеж, достигнув максимума с 5 февраля, когда данный показатель составил 490 433.

В общей сумме за 2025 г. уже было заблокировано 34,9 млн Telegram-каналов. Из них 856 тыс. составили группы, транслирующие сексуализированное насилие над детьми, 207,7 тыс. — запрещенные террористические сообщества.

Unsplash - Oberon Copeland Telegram за сутки заблокировал более полумиллиона групп и каналов

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 г. Павлом Дуровым, основателем социальной сети «ВКонтакте». Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 млрд в 2025 г.

Дополнительные ИТ-инструменты

Представители Telegram подчеркивают, что с 2015 г. ИТ-система модерации функционирует на основе пользовательских жалоб и машинного обучения (ML), а в начале 2024 г. эти меры были усилены за счет внедрения ИТ-инструментов модерации, использующих искусственный интеллект (ИИ), а в 2025 г. ИТ-инструменты продолжают обновлять и адаптировать.

От автоматизации рутинных операций и поддержки клиентов до помощи в маркетинге, анализе больших массивов данных и управлении знаниями — ИИ в 2025 г. стал реальной опорой для цифровой трансформации. Рынок интеллектуальных сервисов активно развивается. В ИТ-компаниях появляются как собственные крупные языковые модели, так и прикладные ИТ-решения, адаптированные под требования информационной безопасности (ИБ) и локальные сценарии.

«Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы фрагментов контента, нарушающих условия предоставления услуг, в том числе за подстрекательство к насилию, распространение материалов с жестоким обращением с детьми и торговлю нелегальными товарами», — отмечается в отчете ИТ-компании.

Анонс децентрализованной сети для ИИ

В октябре 2025 г. основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал запуск проекта Confidential Compute Open Network (Cocoon) — децентрализованной сети для ИИ, вычисления в которой будут обрабатываться на компьютерах пользователей.

Проект объединит блокчейн TON и децентрализованные ИИ-технологии. Вычислительные мощности будут предоставлять graphics processing unit (GPU)-майнеры, участвующие в проекте. Они будут получать вознаграждение в криптовалюте Toncoin. Telegram обеспечит проекту спрос и популярность, подчеркнул основатель мессенджера.

Проект Cocoon планируется запустить в ноябре 2025 г. Работа сети будет поддерживаться владельцами графических процессоров, которые предоставят вычислительные ресурсы для обработки задач ИИ. Майнеры же получат оплату в токенах TON за предоставление мощностей своих GPU. Распределенная модель позволит задействовать свободные ресурсы компьютеров по всему миру. Запросы на обработку данных будут распределяться по доступным графическим процессорам в сети.

Как заявил сам Павел Дуров, благодаря Cocoon разработчики приложений получат доступ к недорогим ИТ-инструментам ИИ без необходимости вкладывать большие средства в собственную ИТ-инфраструктуру. Снижение затрат на вычислительные мощности сделает ИИ-технологии доступнее для стартапов и малого бизнеса.

ИТ-система Cocoon отличается от привычных облачных ИИ-моделей. К примеру, ChatGPT централизованно обрабатывает данные и может передавать их государственным органам и другим лицам согласно политике конфиденциальности. Децентрализованная же архитектура исключает единую точку контроля. Данные не хранятся на серверах одной компании, а распределяются по сети участников. Шифрование защищает информацию от доступа третьих лиц.