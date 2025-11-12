Отраслевая автоматизация на базе «1С:ERP» помогла компании Ladoga оптимизировать управление импортом и ускорить обработку заказов

«1С:Первый Бит» автоматизировал работу компании Ladoga. С помощью «1С:ERP» и специализированного отраслевого модуля «1С» оптимизировано управление производственными подразделениями и таможенным складом. Обеспечена сквозная прослеживаемость сырья и готовой продукции. Организовано автоматическое формирование и передача отчетных данных в ЕГАИС. Производственные затраты снижены на 3%, оборачиваемость склада повысилась на 10%, заказы обрабатываются на 10% быстрее, скорость подготовки управленческой отчетности выросла на 50%. Об этом CNews сообщили представители «1С:Первого Бита»

Ladoga занимается производством и торговлей алкогольной продукцией. Предприятие является многопрофильным холдингом. Предприятия компании производят более 400 наименований напитков и обслуживают порядка 200 тыс. точек продаж по всей России. Благодаря тому, что в семейство предприятий входит винокурня «Крутояр», компания Ladoga осуществляет полный производственный цикл по изготовлению российского виски. Ladoga активно развивает партнерские отношения со странами Африки, Азии и Латинской Америки, расширяя географию поставок своей продукции. В структуре компании — собственный таможенный склад, который оформляет закупки и реализацию импортных товаров федеральными специальными марками, а также оказывает услуги по таможенному оформлению грузов для других российских предприятий.

Ранее для учета и управления в компании использовалась устаревшая корпоративная информационная система. Для решения части задач использовались разрозненные программы и электронные таблицы. В частности, не была автоматизирована работа купажного цеха и спиртохранилища, отсутствовал автоматический обмен данными с ЕАИС, сотрудники таможенного склада оформляли значительное количество документов вручную. Было сложно отслеживать движение сырья в составе полуфабрикатов и готовой продукции, контролировать операции, связанные с лабораторными исследованиями, складской обработкой, оклейкой и хранением товара. На подготовку управленческой отчетности уходило много времени, что затрудняло планирование и контроль работы.

Предприятию требовалось информационная система, которая позволила бы объединить работу подразделений, организовать сквозную прослеживаемость сырья, обеспечить оперативную маркировку продукции и обмен данными с ЕГАИС, ускорить подготовку управленческой отчетности.

Для реализации поставленных задач было решено перенести управление и учет в «1С:ERP» и «1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP», которые уже были приобретены, но не использовались на предприятии. Партнером по проекту стала компания «1С:Первый Бит».

В ходе проекта специалисты «1С:Первого Бита» провели предпроектное обследование, выполнили работы по адаптации и настройке «1С:ERP» и отраслевого модуля: доработали функционал для управления таможенным складом, создали автоматизированное рабочее место для работы со сторонними организациями (оформление и печать документов, подготовка отчетов), выполнили настройки для маркировки продукции и обмена данными с ЕГАИС. Система была интегрирована с «1С:Зарплата и управление персоналом», WMS-системой, системой управления финансами и другими решениями компании.

В ходе проекта было автоматизировано 180 рабочих мест во всех ключевых подразделениях компании — от отделов закупок и продаж до производственных участков, складов и бухгалтерии.

Ключевые итоги проекта

Все подразделения, включая те, что ранее не были автоматизированы (купажный цех и спиртохранилище), теперь работают в одной системе, адаптированной под специфику компании. Организовано оперативное управление нормативно-справочной информацией. Формирование управленческой отчетности ускорилось на 50%.

Автоматизирована маркировка продукции, подготовка и передача информации в ЕГАИС.

Создана эффективная система учета и прослеживания движения сырья в составе полуфабрикатов и готовой продукции.

Автоматизированы: заполнение журналов В-8 (движение дистиллятов), В-9 (движение купажей) и В-10 (учет движения купажей и дистиллятов), подготовка обязательной для «Росалкогольтабакконтроль», расчет обоснования заказов ФСМ, передача данных по счетчикам АСИиУ, информации об остатках и расходе ФСМ и т. д.

К «1С:ERP» подключено оборудование по чтению федеральных специальных марок (ФСМ) и счетчики акцизных марок (АМ). Автоматизирована оклейка импортной продукции. Разработан функционал учета поддиапазонов ФСМ по диапазонам крепостей по тихим и игристым винам. Учет штрихкодов ФСМ организован во внешнем хранилище данных, что в значительной мере снизило нагрузку на систему и объем хранящихся в ней данных.

Реализовано автоматическое заполнение документов для ЕГАИС (вывоз марок, планируемый ввоз товара, отчет об импорте ЕГАИС).

Разработаны правила загрузки в ЕГАИС нормативно-справочной информации и остатков штрихкодов, справок о движении дистиллятов и купажей, данных ФСМ и др.

Оптимизирована работа таможенного склада. Сотрудники получили удобные инструменты для оформления и отслеживания операций, связанных с поступлением, лабораторными исследованиями, складской обработкой и реализацией импортных товаров, включая подготовку импортных деклараций, получение марок ФСМ, их оклейку и хранение в разрезе диапазонов и поддиапазонов. Реализован функционал резервирования ФСМ под импортные поставки, а также контроль нанесения зарезервированных марок на запланированную партию товара. Маркировка, распределение транспортных расходов по импорту, установка статуса серии по готовности к отгрузке также выполняются в автоматическом режиме.

В результате компания перешла на современную информационную систему, учитывающую отраслевые особенности бизнеса. Обработка заказов ускорилась на 10%, производственные затраты снижены на 3%, оборачиваемость склада повысилась на 10%, руководство контролирует работу удаленных подразделений в режиме реального времени.

Яблоков Александр Валерьевич, вице-президент по информационным технологиям компании Ladoga: «Грамотная настройка и адаптация «1С:ERP» и отраслевого модуля «1С» помогли нам оптимизировать работу подразделений, обеспечить прослеживаемость сырья, ускорить оформление документов, связанных c импортными закупками и реализацией, обеспечить оперативный обмен данными с ЕГАИС, усилить контроль за всеми этапами работы — от закупки сырья до отгрузки товара покупателям. Благодарим специалистов «1С:Первого Бита» за реализацию значимого для нас проекта».