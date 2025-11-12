«Инферит ОС» и «Риман» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и ПО RiDocLNX

Российский разработчик «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания «Риман» объявили о полной совместимости программного обеспечения для сканирования документов RiDocLNX с операционной системой «МСВСфера АРМ 9». Теперь пользователи отечественной ОС могут легко создавать скан-копии документов в высоком качестве.

«МСВСфера АРМ 9» — современная отечественная ОС для бизнеса и госсектора. Система включена в реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК России. Решение является альтернативой таким зарубежным ОС как Windows 11 и macOS, предлагает пользователям универсальный набор необходимых для работы приложений и привычный интерфейс. Все репозитории и сервисы обновлений расположены в России, а срок поддержки дистрибутива гарантирован до 2032 г.

Операционная система основана на дистрибутиве RHEL и функционально заменяет RHEL-совместимые ОС. Все редакции «МСВСфера» совместимы с компьютерным оборудованием «Инферит Техника», что обеспечивает пользователям комплексную и надежную отечественную платформу.

RiDocLNX — это решение для быстрого сканирования документов. Программа позволяет создавать скан-копии документов малого размера без потери качества изображения, оснащена функцией распознавания текста (OCR) и поддерживает популярные форматы (pdf, jpeg, tiff, png, bmp). RiDocLNX включена в реестр российского программного обеспечения. Решение эффективно работает как с одиночными документами, так и в формате многостраничного сканирования с лотка автоподачи листов (ADF).

«Совместимость RiDocLNX с ОС "МСВСфера АРМ 9" значительно расширяет возможности RiDocLNX в рамках импортозамещения. Теперь мы можем предлагать рынку готовое решение, которое точно отвечает потребностям бизнеса и госсектора в надежном отечественном ПО для работы с документами», — отметил представитель компании «Риман».

«Благодаря совместимости RiDocLNX и ОС "МСВСфера АРМ 9" мы можем предлагать пользователям комплексные, проверенные решения вместо разрозненных продуктов. Это важно для процесса импортозамещения, укрепления технологического суверенитета страны и развития экосистемы российских ИТ-продуктов», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).