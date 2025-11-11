«Ашан» внедрил ИТ-систему KeepUp

«Ашан» внедрил ИТ-систему KeepUp. В системе ведется учет вторичных ресурсов (картона, пластика, пленки, металла и т. д.). Так, с января по август 2025 г. с ее помощью на переработку было передано почти 19,5 тонн отходов. Кроме того, в системе оцифровано оборудование компании, а также стандартизированы связанные с ним операции. ПО обеспечивает работоспособность критически важных процессов и соответствует ESG-стратегии и ИТ-автономии «Ашан Ритейл Россия». Об этом CNews сообщили представители «Ашан».

Внедрение KeepUp — это важный шаг в рамках стратегии устойчивого развития «Ашан Ритейл Россия», направленной на сокращение негативного воздействия на окружающую среду и повышение эффективности процессов обращения с отходами. Значительный объем мусора, образующегося в процессе деятельности компании, проходит сортировку и направляется на переработку. За восемь месяцев 2025 г. «Ашан Ритейл Россия» передал на переработку почти 19,5 тонн отходов, из них 16,9 тонн — картон, 1,4 тонны — полиэтилен; а также пластик, металл и растительное масло.

Модуль «Управление отходами» позволяет организовать управление вывозом вторсырья из объектов торговой сети «Ашан Ритейл Россия», вести учет, контролировать передачу компаниям-покупателям, оцифровывать документооборот и подготавливать детальные данные для выставления счета за вторичные ресурсы. Сотрудники магазинов могут оперативно подавать заявки на их вывоз через удобный интерфейс платформы KeepUp.

KeepUp в разрезе технической эксплуатации — это цифровая среда, в которой каждая единица оборудования имеет чёткую привязку к объекту, помещению, системе, контрагенту, регламенту, есть его подробное описание, состояние, а также история обслуживания и ремонта. Сейчас в системе уже более 60 тыс. единиц оборудования, список которых дополняется. Через KeepUp выполнено свыше 40 тыс. заявок — от вывоза вторсырья до перемещения и ремонта оборудования. Система позволяет управлять 249 объектами, включая гипермаркеты, супермаркеты, склады и офисы, 20 тысячами помещений (кабинеты и т. д.) и более 500 договорами на обслуживание различных инженерных систем. Этот массив информации собран в единую понятную структуру, позволяющую узнать все данные по конкретному оборудованию.

Ожидается, что проект окупится в течение трех лет благодаря отсутствию абонентской платы за ПО, прозрачности процессов, унификации и стандартизации регламентов, оцифровке систем и оборудования, а также снижению затрат на техобслуживание в связи с уменьшением влияния человеческого фактора на процессы приёмки и контроля работ.

Обеспечение стабильной работы ИТ-инфраструктуры становится одним из ключевых факторов успешной деятельности компаний. «Ашан Ритейл Россия» делает ставку на создание устойчивых решений, обеспечивающих работоспособность критически важных процессов. Внедрение системы KeepUp, разработанной «Ашан Ритейл Россия» совместно с компанией «Акелон», представляет собой важный этап в реализации ESG-стратегии компании и снижает экологический след компании, обеспечивая эффективное управление системами и оборудованием.