Wildberries запустил бесплатный дипфейк-детектор

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила открытую бета-версию собственного сервиса для выявления дипфейков – изображений, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Решение позволяет за несколько секунд определить, создано ли изображение с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Бета-версия детектора бесплатная и доступна всем – на старте каждому пользователю будет доступно 100 проверок в месяц. По итогам открытого тестирования команда исправит выявленные недочеты и примет решение о дальнейшем векторе развития продукта: планируется, что детектор позволит анализировать не только изображения, но и аудио, видео и текст.

К разработке детектора привлекались профессиональные ИИ-художники, чья экспертиза, наряду с опытом внутренней команды, позволила довести точность распознавания сгенерированных изображений до 95%.

Сервис может быть полезен в самых разных ситуациях: например, чтобы удостовериться в реальности иллюстрации из новостной сводки; понять, настоящая ли картинка размещена в интернет-магазине в отзывах к товару, который хочется купить; и т. д.

«В мире, где граница между реальным и искусственным постепенно стирается, доверие становится как никогда ценным. Бета-версия нашего нового сервиса уже позволяет каждому человеку проверить достоверность любого изображения, а в дальнейшем это можно будет сделать и с медиафайлами других форматов. Мы гордимся тем, что делаем передовые технологии доступными всем жителям нашей страны», – сказал Игорь Сомов, руководитель Trust & Safety РВБ.