В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники

Российские ученые первыми в мире получили сплошную прозрачную золотую пленку толщиной всего три нанометра, необходимую для создания сенсорных экранов и гибких дисплеев с гибкими электродами нового поколения.



Российское достижение

В России первые в мире получена электропроводящая пленка из золота толщиной всего 3 нм, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение представителей Института теплофизики СО РАН.

Полученные пленки отличаются низким электрическим сопротивлением и высокой прозрачностью. Сочетания таких свойств раньше нельзя было добиться без специальных подслоев или охлаждения до криогенных температур, отметили ученые. Результаты подтверждены численным моделированием и экспериментами.

«Разработанная технология открывает путь к созданию прозрачных и гибких электродов нового поколения для сенсорных экранов и гибких дисплеев, солнечных батарей и OLED-светодиодов, медицинских и носимых сенсоров, а также контактных линз дополненной реальности, где требуются тончайшие биосовместимые и прозрачные проводники», — сказали в Институте теплофизики СО РАН.

Метод управления нано-частицами

Чтобы получилась сплошная проводящая пленка, должны срастись отдельные нано-островки металла, образуемые в результате осаждения золота на поверхность. Толщина, при которой происходит срастание, называется порогом перколяции, который стараются снизить, так как чем он ниже, тем тоньше и прозрачнее можно сделать проводящую пленку.

Onur Binay / UnSplash Сверхтонкая золотая нано-пленка используется при изготовлении гибких дисплеев

Новосибирские физики предложили управлять порогом перколяции с помощью изменения площади лазерного пятна на золотой мишени при осаждении, что позволило пленке при оптимальных условиях становится проводящей уже при толщине три нанометра.

«Мы показали, что увеличение площади лазерного пятна при постоянной плотности энергии изменяет соотношение между кинетической энергией и потоком атомов золота, достигающих подложки», — пояснил инженер Института теплофизики СО РАН Данила Колосовский.

Золотые наноплаенки для гибкой электроники

В апреле 2025 г. CNews писал об исследовании группы ученых из Сибири и Дальнего Востока, которым удалось разработать метод создания при комнатной температуре золотых пленок толщиной около 5 нм за счет подбора параметров давления и энергии лазерного импульса.

Создаваемая таким образом пленка сохраняет свои свойства на различных типах подложек, включая кремний и кварц, а также проявляет термическую стабильность, что позволяет внедрять материал в многослойные и гибридные структуры современной электроники, включая гибкие дисплеи

В топ-5 брендов складных и раскладных смартфонов, продаваемых в России в 2024 г. вошли Samsung, Huawei, Honor, Motorola и Oppo.

В марте 2024 г. стало известно, что команда специалистов Санкт-Петербургского Политеха СПбГУ, Алферовского университета и «Сколтеха» работает над технологией, позволяющей выпускать гибкие экраны, которые ярче гибких OLED-панелей иностранных вендоров и способны работать до 20 лет.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что студентами НГТУ, сотрудниками Байкальского института природопользования СО РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе разработаны полимерные электропроводящие композиты для использования в гибкой электронике, аналогов которым нет на рынке.