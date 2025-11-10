«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

Создатель Всемирной паутины мечтал о новой эре человеческого творчества. Он сожалеет, что на заре интернета никто не создал систему, позволяющую совершать небольшие и безопасные платежи т.е. микроплатежи за просмотр или чтение контента. Однако, по его словам, если бы он попытался взимать плату с первых пользователей, интернет в ноябре 2025 г. не стал бы популярным.

Незавершенные дела

Отец Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) пожаловался на монетизацию интернета, пишет Bloomberg. В ноябре 2025 г. он сетует, что крупные технологические компании лишь собирают персональные данные и подталкивают людей к зависимости от контента.

Британский информатик Тим Бернерс-Ли в своих мемуарах рассказал о том, как в 1989 г., работая в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Швейцарии, он придумал концепцию Всемирной паутины, и сетует на разворот интернета к монетизации в последние годы. В тот момент, когда крупные технологические компании собирают персональные данные и подталкивают миллиарды людей к зависимости от контента.

Тим Бернерс-Ли до сих пор жалеет, что в 1990 г. интернет не получил встроенной системы микроплатежей. «Представьте: вы открываете статью на новостном сайте или эпизод сериала — и платите $0,5–$0,10 прямо из браузера. Деньги списываются мгновенно и безопасно с единого онлайн-кошелька, без рекламы и подписок», — рассказывает он журналистам Bloomberg. «Мы обсуждали такие микроплатежи еще на самом старте Всемирной паутины, — вздыхает изобретатель. — Жаль, что тогда это так и осталось идеей».

Тим Бернерс-Ли признает: да, микроплатежи могли убить интернет на взлете. «Если бы я с самого начала заставлял людей платить хоть по центу за каждую страницу, никто бы не стал пользоваться сетью. Я хотел, чтобы она взлетела глобально, а не осталась игрушкой для богатых», — говорит инженер. Бесплатный доступ дала реклама — и это сработало. Но цена оказалась высока и мы получили бесконечный скроллинг, кликбейт и три гиганта, которые теперь владеют всем нашим временем в 2025 г. Сегодня, открывая браузер, большинство людей на планете на самом деле просто приходят в гости к Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), Google или Amazon. «Нужно уметь фиксировать хаос», — считает Бернерс-Ли. «Не может быть очень жесткой системы, способной фиксировать только таблицы и данные со строками и столбцами», — говорит он.

Биография

Тим Бернерс-Ли родился 8 июня 1955 г. в Лондоне в семье математиков, которые трудились над созданием одного из первых компьютеров «Марк I». Уже в детстве он собирал игрушечные компьютеры из картонных коробок, а в колледже спаял настоящий персональный компьютер (ПК) на основе процессора Motorola M6800 и простого телевизора в качестве монитора, а клавиатурой послужил сломанный калькулятор. Там же один раз его вместе с другом поймали на проведении хакерской атаки и запретили пользоваться университетскими компьютерами.

Уже в 1976 г. Тим Бернерс-Ли окончил с отличием Оксфордский университет, получил степень бакалавра физики и начал свой карьерный путь в программировании. Тем не менее перед тем, как создать первый сайт, он сменил много мест работы — трудился над разработкой ИТ-систем передачи информации, технологией штрих-кодов, программами для принтеров и многим другим.

В 1980 г. Тим Бернерс-Ли пришел в CERN, где занялся консультированием по программному обеспечению (ПО). И пусть до первого сайта еще было долго, но уже работая там он в свободное время написал ИТ-систему работы с документами Enquire, которая использовала случайные ассоциации и впоследствии легла в основу Всемирной паутины. В CERN будущий разработчик сайтов задержался два года и пошел работать в другую компанию, но вернулся в 1984 г., чтобы заняться разработкой ИТ-систем и приложений для улучшения научной деятельности. Параллельно с остальными проектами Бернерс-Ли пришел к идее Всемирной паутины и предложил ее впервые руководству своего подразделения CERN в 1989 г.

Проектирование нового сервиса

Текущий проект Тима Бернерса-Ли под названием Solid пытается децентрализовать пользовательские данные и забрать контроль у крупных технологических ИТ-платформ, однако ограниченное распространение Solid показывает, что одна лишь техническая архитектура не может конкурировать с бизнес-моделями, основанными на рекламе. Ведь реклама оказалась сильнее любой архитектуры: она не просто окупает сервера — она покупает привычки миллиардов. И пока один клик приносит Google доли цента, а Solid требует осознанного выбора, победа останется за теми, ведь кто научился делать бесплатно дороже любого кошелька.

Излишние страхи

Сэр Ник Клегг (Nick Clegg) — тот самый, кто пять лет был вице-премьером Британии, а потом ушел в Meta руководить глобальной политикой — выпустил книгу, в которой жестко проходит по главному мифу нашего времени. «Люди всегда паниковали из-за новых технологий, — пишет он. — Когда появился печатный станок, церковь кричала, что он уничтожит души. Когда изобрели велосипед, викторианские врачи предупреждали, что женщины от него сойдут с ума и начнут требовать права голоса. Серьезно: велосипедное лицо — это был официальный медицинский термин для дам, которые слишком быстро крутят педали». По Клеггу, сегодняшний страх перед Big Tech — это просто очередная серия того же сериала.

Монетизация без цели

Журналисты Bloomberg аккуратно тычут Ника Клегга носом в лужу: «Милорд, вы опять путаете паровоз с углем». Люди не боятся машин Meta, они в ярости от того, за счет чего эти машины ездят. Не алгоритмы бесят, а то, что алгоритмы заточены под одно: держать глазные яблоки прикованными к экрану любой ценой — даже если ради этого нужно каждый день подсовывать новую порцию ярости, фейков и котиков. Печатный станок не показывал тебе 27 раз подряд одну и ту же рекламу, пока ты не купишь кроссовки. Велосипед не будил тебя в три ночи пушем «Твой бывший лайкнул фото новой подружки». Вот в чем разница, сэр Ник. И пока бизнес-модель строится на продаже человеческого внимания оптом, никакие исторические параллели не отмоют кровь с экрана.

«Если бы только мы могли обратить вспять технический прогресс», — иронизирует он над своими критиками, представляя их нажимающими на кнопку «Поделиться». Однако, опять же замечает журналист Bloomberg, проблема заключается не в кнопке «Мне нравится», а в монетизации контента, что заставляет людей бесконечно тыкать пальцем в экраны своих смартфонов. В конечном итоге деньги стали важнейшей архитектурой, лежащей в основе интернета, — от таргетированной рекламы до бесконечного скроллинга, подмечают другие эксперты.

В эпоху искусственного интеллекта (ИИ) такие люди, как глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и генеральный директор ИИ-подразделения Google, Google DeepMind, Демис Хассабис (Demis Hassabis), часто туманно рассуждают об утопическом будущем, в котором с приходом общего ИИ (AGI — раздел теоретических ИИ-исследований, направленный на разработку ИИ с когнитивными функциями человеческого уровня, включая способность к самообучению) можно будет вылечить рак, положить конец изменению климата и решить трудноразрешимые человеческие проблемы. Эти обещания очень похожи на новую эру человеческого творчества, о которой мечтал Бернерс-Ли, создавая Всемирную паутину в CERN. Однако они окажутся пустыми, если OpenAI, Google и другие компании будут финансировать свои ИИ-проекты за счет рекламы, заключают в Bloomberg.

«Молодые люди забывают, каким был ранний интернет, — говорит генеральный директор социальной сети Bluesky Джей Грейбер (Jay Graber). — Вы могли настроить MySpace, веб-сайты и даже завести блог». Bluesky — децентрализованный ИТ-сервис микроблогов, предоставляющий пользователям больше контроля над своими лентами, алгоритмами и профилями. В 2025 г. все, что есть в сети, определяют всего несколько крупных компаний, подчеркивает Грейбер.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).