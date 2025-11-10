CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В ассортименте Smartec появился 24” монитор для системы видеонаблюдения с защитой экрана и малым временем отклика 5 мс

Ряд продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили 24-дюймовые LED-мониторы STM-245 rev.2 с разрешением Full HD, которые имеют прочный металлический корпус и защитное стекло экрана. Яркость модели достигает 250 кд/кв. м, контрастность – 3000:1/, а время отклика пикселя не превышает 5 мс. Этот монитор для системы видеонаблюдения может воспроизводить видео от различных источников сигнала, так как снабжен интерфейсами HDMI-, BNC- и D-Sub (VGA), а его комплектация включает все необходимое для установки и работы, от настольной подставки и шнура питания, до кабелей (15-контактного D-Sub и аудиокабеля). Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Рассчитанный на непрерывную длительную работу в режиме 24/7/365, монитор STM-245 rev.2 выводит детализированное изображение с Full HD разрешением (1920х1080 пикс.), что позволяет точно оценивать текущую ситуацию на охраняемом объекте. Быстрота реакции пикселя матрицы – не более 0.005 секунды, способствует четкому отображению динамичных сцен без размытия изображения. Благодаря этому, монитор для системы видеонаблюдения оптимально подходит для идентификации людей, распознавания регистрационных номеров автотранспорта, контроля технологических и других высокоскоростных процессов в рамках профессиональных систем видеонаблюдения.

Увеличенный срок службы и энергоэффективность монитора STM-245 rev.2 обеспечивает, в частности, используемая LED-подсветка на базе современных сверхъярких светодиодов. При этом показатель яркости STM-245 rev.2 достигает 250 кд/кв. м, а контрастности – 3000:1. Для улучшения качества изображения монитор для системы видеонаблюдения поддерживает функцию 3DNR с возможностью выбора оптимального уровня цифрового шумоподавления, а отключаемый режим Anti Burn-in предотвращает выгорание пикселей при длительном воспроизведении статичных сцен. Гибкость настройки параметров отображения монитора обеспечивает комфортную работу оператора системы видеонаблюдения как при ярком, так при слабом освещении.

Эффективное функционирование в рамках любых систем видеонаблюдения возможно за счет наличия у монитора STM-245 rev.2 основных внешних интерфейсов (HDMI, VGA, вход BNC со сквозным выходом) и реализации различных сценариев воспроизведения видео. Кроме того, два интегрированных динамика мощностью по 5 Вт каждый делают монитор для системы видеонаблюдения STM-245 rev.2 полнофункциональным инструментом для оценки ситуации в комплексе.

Универсальность модели STM-245 rev.2 подчеркивается простотой и вариативностью ее монтажа. Так, поставляемая в комплекте настольная подставка позволяет размещать монитор для системы видеонаблюдения на любой горизонтальной поверхности, будь то стол, консоль и т.п. При этом на задней крышке корпуса предусмотрены монтажные отверстия VESA (100х100 мм) под стандартный кронштейн, с помощью которого STM-245 rev.2 может крепиться, например, к стене. Важно отметить и расширенную комплектацию модели, включающую шнур питания, 15-контактный D-Sub кабель, аудиокабель и другие аксессуары.

Новый 24-дюймовый монитор для системы видеонаблюдения STM-245 rev.2 марки Smartec уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».

