«Свердловский завод трансформаторов тока» обновил конфигурацию системы «1С:ERP» при поддержке команды «Лиги Цифровой Экономики»

«Лига Цифровой Экономики» успешно завершила обновление продукта «1С:ERP» для ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (СЗТТ). Проект реализован в сжатые сроки – в результате оперативный контур учета предприятия был переведен на актуальный релиз системы с минимумом кастомизаций, что повысило эффективность производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики».

Перед командой «Лиги Цифровой Экономики» стояла задача актуализировать систему, обеспечив бесперебойную работу предприятия и минимизировав зависимость от индивидуальных доработок. С 14 января по 30 августа 2025 г. были проведены актуализация перечня доработок и описание бизнес-процессов завода, обновление конфигурации до релиза 2.5.17.55, тестирование перенесенных доработок и типовой функциональности, разработка и актуализация инструкций для пользователей, а также была организована техническая поддержка.

Особенностью проекта стала необходимость выполнить основные задачи в сжатые сроки – до 1 мая 2025 г., чтобы уложиться в технологическое окно и избежать перебоев в работе персонала. В итоге проект был реализован в срок без потери производительности предприятия.

«Это значимый для нас проект в сфере автоматизации производственных предприятий. Наша команда получила ценный опыт обновления конфигурации с добавлением в релиз части доработанного функционала. Успешное обновление позволило заказчику думать о развитии системы и возможности пользоваться ее новыми функциями. Мы рады, что в результате удалось не только оптимизировать деятельность предприятия, но и открыть перспективы дальнейшего сотрудничества с ОАО «СЗТТ», – сказал Евгений Сорокин, директор направления технологий и инноваций ERP «Лиги Цифровой Экономики».

«Своевременное обновление «1С:ERP» позволило заводу значительно повысить эффективность планирования и учета. Мы ценим профессионализм команды «Лиги Цифровой Экономики», которая успешно выполнила необходимые работы, несмотря на сжатые сроки и другие сложности. Мы планируем и дальше развивать систему в рамках оптимизации производственных и административных процессов», – отметил Алексей Хорошев, руководитель ИТ-отдела «Свердловского завода трансформаторов тока».

Сотрудничество «Лиги Цифровой Экономики» и ОАО «СЗТТ» продолжится. В перспективе предполагается оптимизировать ресурсные спецификации для повышения точности планирования, устранить неактуальные данные в производственном учете и закупках, внедрить учет выработки на производстве, а также разработать необходимые инструкции для сотрудников и провести обучение.