Рестораны «Дымзавод» и другие заведения VAMS Family оцифровали сервисное обслуживание при помощи Okdesk

Рестораны «Дымзавод» и другие заведения VAMS Family оцифровали сервисное обслуживание при помощи Okdesk. Решение позволило увеличить скорость выполнения заявок, повысить прозрачность работ и создать базу данных для аналитики и оптимизации работы команды. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Ресторанная группа VAMS Family, в которую входят проекты «Дымзавод», Razgar и The rooms, завершила оцифровку процессов работы внутреннего сервисного департамента.

Ранее заявки на техническое обслуживание фиксировались в рабочих чатах в мессенджерах, где сообщения нередко терялись, а задачи дублировались. Это затрудняло контроль исполнения и создавало операционный хаос.

Для устранения сложностей в работе и обеспечения прозрачности на всех этапах работы сервисный департамент VAMS Family внедрил платформу Okdesk. Теперь всю информацию по заявке можно увидеть в едином канале взаимодействия: статус обращения, исполнителя, затраченное на работу время и фото выполненных работ. Это позволило команде исключить необходимость общения в разрозненных чатах и значительно снизило нагрузку на диспетчеров. Функция автоматического распределения заявок на профильного специалиста позволила отказаться горячей линии. Сегодня на платформе работает 30 специалистов, 10 из которых – выездные техники, выполняющие заявки с помощью мобильного приложения.

Оцифровка процессов работы сервисного департамента помогла ускорить обслуживание, оптимизировать нагрузку на техников и получить объективные данные для анализа повторяющихся инцидентов, а также обеспечить контроль выполнения работ.

«Решение позволило значительно сократить время выполнения заявок, повысить прозрачность работы службы и качество сервиса. Следующим этапом станет внедрение базы знаний FAQ, где сотрудники смогут быстро находить всю необходимую информацию. Okdesk идеально подходит для этой задачи и упростит процессы обучения и обмена знаниями внутри команды», – сказал Вадим Вязников, основатель ресторанной группы VAMS Family.

