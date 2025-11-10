CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«МойОфис» и ГУП «Петербургский метрополитен» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 7 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В рамках соглашения «МойОфис» и ГУП «Петербургский метрополитен» договорились о долгосрочном партнерстве в сфере информационных технологий. Одним из основных направлений совместной работы сторон станет технологическое партнерство, предусматривающее адаптацию стека программного обеспечения «МойОфис» для обеспечения задач цифровизации, повышения качества предоставляемых цифровых сервисов и отказоустойчивости цифровых платформ ГУП «Петербургский метрополитен». Другое ключевое направление — импортозамещение, нацеленное на снижение зависимости от иностранных решений и минимизацию связанных с этим рисков, таких как невозможность легально обновлять и сопровождать критическое ПО. Кроме того, стороны договорились проводить семинары и обучающие мероприятия для ИТ-специалистов метрополитена, чтобы повысить их квалификацию в работе с российским программным обеспечением.

«Для Петербургского метрополитена как для технологически сложного предприятия надежность и безопасность цифровых систем являются приоритетом. Сотрудничество с ведущим российским вендором «МойОфис» позволит нам не только усилить защищенность критической инфраструктуры, но и поэтапно перевести ключевые процессы на российское программное обеспечение», — отметил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

«Мы видим растущий запрос на российское ПО со стороны крупнейших инфраструктурных компаний страны. Подписание соглашения с Петербургским метрополитеном — знаковое событие, которое подтверждает зрелость и надежность наших решений для ответственных задач. Мы будем не только поставлять продукты, но и совместно развивать их с учетом специфики метрополитена, обеспечивая отказоустойчивость, безопасность и бесшовную интеграцию с действующими системами управления», — сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

Соглашение с ГУП «Петербургский метрополитен» стало очередным шагом «МойОфис» в реализации программы импортозамещения среди ключевых инфраструктурных компаний России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/