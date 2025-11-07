CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

Система управления складом Intekey WMS включена в реестр отечественного ПО

Российский разработчик решений для автоматизации логистики компания Intekey сообщила о включении своей флагманской системы управления складом Intekey WMS в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Регистрационный номер программного обеспечения — 30020. Соответствующее решение было вынесено Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 6 октября 2025 г.

Данное событие является официальным подтверждением того, что Intekey WMS соответствует всем требованиям, предъявляемым к отечественному программному обеспечению. Для клиентов компании это открывает возможность легитимного и беспрепятственного применения системы в рамках исполнения постановления Правительства РФ №1236, которое обязывает государственные учреждения и компании с госучастием делать приоритетный выбор в пользу российского ПО.

«Мы рассматриваем включение Intekey WMS в реестр российского ПО как важный шаг в развитии компании и признание качества нашего продукта, — отметил Владимир Финк, генеральный директор Intekey. — Это не только расширяет наш рынок сбыта, но и укрепляет доверие со стороны существующих и потенциальных клиентов, которые ищут современные, эффективные и соответствующие требованиям законодательства решения для цифровизации своей логистики».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/