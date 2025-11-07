Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность

Налоговый орган Великобритании открыто заявил о неэффективности цифровой экономики. В нее вложены огромные деньги, но сколько-нибудь сопоставимого результата в лице повышения производительности эти вливания пока не принесли. На дальнейшую цифровизацию потребуется еще больше денег.



Налоговая против

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (Служба доходов и таможни Его Величества, His Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) назвал цифровую экономику в своей стране неэффективной, пишет The Register. Речь именно о цифровизации непосредственно в HMRC, которая, по подсчетам HMRC, пока не принесла требуемых от нее результатов.

За последние два года HMRC потратило 1,16 млрд фунтов стерлингов на собственную цифровизацию. Эти средства Управление вложило с четким намерением повысить свою эффективность в плане сбора налогов на 15%. Первая часть этого плана успешно выполнена – деньги освоены. Вот только целевых параметров достичь пока не удалось.

Kevin Ku / Unsplash Цифровизация налогового органа Великобритании продвигается значительно медленнее намеченного

О провале цифровизации HMRC на нынешнем этапе говорится в отчете Национального контрольно-ревизионного управления (National Audit Office, NAO) – независимого парламентского органа Великобритании, в сфере ответственности которого аудит центральных государственных ведомств, агентств и других публичных организаций. В документе отмечено, что HMRC хоть и является одним из самых цифровизированных госорганов Великобритании, но все еще вынужден на ежедневной основе работать с запутанным набором устаревших ИТ-систем.

Работы еще много

Масштаб проблемы наглядно демонстрирует продление контракта на сумму 35,2 млн фунтов стерлингов, предоставленного компании Accenture без конкурса в начале 2025 г. для поддержки и обслуживания системы национального страхования и выплаты заработной платы (National Insurance and PAYE System, NPS). Эта система является частью критически важной национальной инфраструктуры Великобритании. Она была создана в рамках контрактов на сумму 10 млрд фунтов стерлингов, в которых Accenture принимала участие. Accenture управляет этой системой в 2017 г.

В 2022 г. Accenture без конкурса получила контракт стоимостью 70,4 млн фунтов стерлингов на продолжение эксплуатации системы и ее подготовку к конкурсному тендеру, который позволит новому подрядчику модернизировать ее.

К другим техническим проблемам, с которыми столкнется налоговая служба Великобритании в ближайшие пять лет, относится переход на новую платформу SAP ERP в рамках пакета сделок стоимостью 366 млн фунтов стерлингов.

HMRC также планирует модернизировать систему SAP, которая управляет сбором налогов в стране, на основе устаревшей платформы ECC, расширенная поддержка которой заканчивается в 2030 г. Capgemini, еще один подрядчик, выиграла контракт на сумму до 574 млн фунтов стерлингов на продолжение поддержки системы до 2029 г.

Казначейство будет пристально следить за HMRC, поскольку оно пытается договориться о выходе из этих устаревших систем, одновременно добиваясь экономии бюджета за счет повышения эффективности налоговой службы в размере 15%.

Министерство финансов Великобритании заявило, что налоговой службе страны следует продолжать процесс перехода с устаревших платформ на более экономичное и современное ПО. HMRC также поручено разработать системы, которые лучше связывают данные и используют искусственный интеллект и другие цифровые инструменты.

Не хватает нескольких миллиардов

Упомянутые 1,16 млрд фунтов стерлингов HMRC потратила на информационные технологии и телекоммуникации всего за два года – в 2024 и неполный 2025 гг. В июне 2025 г. в рамках обзора государственных расходов правительство Великобритании заявило, что все госведомства проведут обзор бюджетов с нулевой базой (Zero-Based Review, ZBR), используя «в первую очередь цифровой подход» (digital-first approach) и привлекая руководителей по цифровым технологиям и информации. ZBR – это инструмент управления для установления точных размеров организации (частной или государственной) и расстановки приоритетов в ее работе.

По итогу, с учетом того, что вложенные 1,16 млрд фунтов стерлингов должного эффекта не принесли, HMRC получит от властей Великобритании дополнительные 1,6 млрд фунтов стерлингов. Они будут выделены на «модернизацию и реформирование ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры данных» (to modernize and reform IT and data infrastructure), говорится в отчете NAO.

Эти деньги будут предоставлены ведомству в период с 2026 по 2029 гг. включительно. Дополнительные средства будут направлены на «значительное повышение эффективности и обеспечение того, чтобы HMRC стала продуктивной и устойчивой организацией» (significant efficiencies and ensuring that HMRC is a productive and resilient organization), говорится в сообщении.

HMRC также получила финансирование в размере 300 млн фунтов стерлингов из государственного Фонда трансформации для улучшения обслуживания клиентов и ИТ-технологий путем использования «цифровизации и возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности» (digitalization and artificial intelligence capability to drive productivity improvements), пишет The Register со ссылкой на отчет NAO.

Эксперты The Register отмечают, что вливание дополнительных средств в цифровизацию HMRC если и возымеет эффект, то не так быстро, как того хотелось бы Правительству Великобритании. Ранее в 2025 г. NAO сообщила, что HMRC потребуется больше времени, чем ожидалось, чтобы отказаться от устаревших ИТ-систем. Также расходы на этот процесс превысили все прогнозы.

«HMRC пока не добилась ожидаемой эффективности своих цифровых услуг», — говорится в отчете NAO.