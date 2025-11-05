«Первый Бит» унифицировал работу сети клиник «Эксперт», снизив операционные расходы на 20%

ИТ-интегратор «Первый Бит» (офис «Спортивная») при участии компании «Объединенное ИТ-пространство» успешно завершил проект по внедрению современной медицинской информационной системы (МИС) на базе «1С:Медицина» в одной из частных медицинских сетей России — ГК «Эксперт». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Проект был нацелен не только на технологическое обновление, но и на достижение измеримой финансовой эффективности. Ключевым результатом стало сокращение операционных и административных расходов на 20%, что напрямую повлияло на рентабельность сети.

Масштабный проект охватил клиники от Калининграда до Хабаровска, обеспечив унификацию бизнес-процессов и создание единого цифрового пространства для более чем 1,4 тыс. рабочих мест.

Особой сложностью и уникальностью задачи стала гарантированная миграция всех исторических данных пациентов из устаревшей системы без остановки текущей работы медицинских учреждений. Это позволило сохранить непрерывность лечебного процесса и соблюсти строгие требования законодательства к хранению медицинской документации.

«Основным фокусом работы «Эксперт» является предоставление услуг качественной диагностики при сервисе высочайшего уровня нашим пациентам. Поэтому для нас критически важными были три фактора: сохранение накопленных данных, бесперебойность работы клиник во время перехода и получение реального экономического эффекта. Проект подтвердил, что мы сделали правильный выбор, получив действительно эффективный инструмент для повышения управляемости и финансовой устойчивости», — сказала директор бизнес-формата «Диагностические центры» Наталья Крутова.

Внедренное решение автоматизировало более десяти ключевых направлений — от регистратуры и работы с кассами до стационара и интеграции с внешними лабораториями. Это привело к сокращению сроков оказания услуг на 15% и ускорению получения управленческой отчетности на 20%. Руководство сети теперь оперативно получает актуальные данные со всех филиалов, что повышает качество и скорость принятия решений.

«В текущей экономической ситуации инвестиции в ИТ должны быть обоснованы четкими финансовыми результатами. Наш проект с ГК «Эксперт» — это пример того, как стратегическое партнерство с интегратором позволяет не только модернизировать ИТ-ландшафт, но и достичь прямой экономии. Нулевое отклонение по срокам и бюджету проекта стало возможным благодаря нашей отработанной методологии и глубокому пониманию специфики российского здравоохранения», — сказала руководитель группы в компании «Первый Бит» (офис «Спортивная») Татьяна Емельянова.

Проект демонстрирует, что грамотная цифровизация является действенным инструментом для укрепления позиций медицинского бизнеса, позволяя оптимизировать издержки, повысить качество обслуживания пациентов и обеспечить готовность сети к дальнейшему масштабированию.