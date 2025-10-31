«Билайн» внедряет цифровую платформу для управления контентом и бизнес-процессами на базе «Симфонии»

«Билайн» (компания «Вымпелком») выбрал платформу «Симфония» компании ITFB Group для модернизации систем документооборота и управления бизнес-процессами. Новое решение заменит прошлую платформу и станет технологическим фундаментом для цифровизации ключевых бизнес-процессов компании.

Необходимость перехода на современное решение была вызвана ограничениями прежней легаси-платформы. Внесение незначительных изменений занимало от 2 до 9 месяцев из-за монолитной архитектуры. Кроме того, платформа больше не поддерживалась вендором, а часть процессов требовала ручного вмешательства, что приводило к задержкам при обработке документов и увеличивало операционные риски.

В отличие от типовых «коробочных» систем, «Симфония» — это настраиваемая CSP-платформа корпоративного уровня. Она может использоваться как white-label-решение для крупных компаний с большим объемом электронного документооборота. Именно на базе этой платформы было создано решение Beedocs, полностью адаптированное под бизнес-процессы «Билайна».

Новая платформа позволит автоматизировать критически важные направления работы с документами, включая договорную деятельность, обработку первичной финансовой документации, корпоративную переписку, работу с клиентскими досье и машиночитаемыми доверенностями.

«Мы искали не просто "коробочное" решение, а современную платформу, которую могли бы развивать своими силами, — отметил Александр Виниковецкий, директор по развитию ЭДО в «Билайне». — «Симфония» от ITFB Group оказалась наиболее готовой и технологически подходящей для наших задач. Нас впечатлила ее гибкость и микросервисная архитектура, а партнерский подход вендора к доработкам сделал сотрудничество взаимовыгодным».

Ключевыми факторами выбора «Симфонии» стали современная микросервисная архитектура, low-code/no-code-подход для самостоятельной настройки, высокая готовность продукта и партнерская модель работы с вендором.

Проект реализуется объединенными командами ITFB Group и «Билайна». В настоящее время система проходит этап пилотной эксплуатации. Уже запущены процессы по автоматизации работы с корреспонденцией, обработке договоров и финансовой документации. Небольшие изолированные процессы внутри системы могут быть настроены аналитиком, только начинавшим работать с системой, всего за несколько минут, что подтверждает удобство и реализацию принципа low-code/no-code.

В перспективе к системе будет подключено до 30 тыс. сотрудников компании. Полномасштабный перевод документооборота на новую платформу позволит оператору значительно повысить эффективность бизнес-процессов и сократить время обработки документов.

«Проект с «Билайн» — это пример успешного сотрудничества, где вендор и заказчик действуют как одна команда, — сказала Анастасия Литвиненко, директор по развитию бизнеса ITFB Group, автор и идеолог платформы «Симфония». — Мы не просто поставили платформу, а совместно создавали решение, которое идеально соответствует масштабным и динамичным задачам одного из лидеров телеком-рынка».