«Контур» запустит ИИ-ассистент для бухгалтеров

«Контур» объявил о запуске инновационного ИИ-ассистента для бухгалтеров.

Запуск ИИ-ассистента по налоговому законодательству планируется в ноябре 2025 г. Новый сервис создан на базе технологий искусственного интеллекта и призван облегчить работу с налоговым законодательством РФ для бухгалтеров, работающих в компаниях любого масштаба, а также специалистов аутсорсинговых и консалтинговых фирм.

Решение построено на основе мультиагентной RAG-архитектуры, которая объединяет возможности поиска информации и генерации ответов. В отличие от обычных чат-ботов, ассистент в своей работе опирается только на проверенные источники: актуальный текст Налогового кодекса, письма ФНС и Минфина, а также анализирует судебную практику.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Бухгалтеры в своей работе постоянно сталкиваются с чувствительными данными, а также необходимостью пристально следить не только за стремительно меняющимся налоговым законодательством, но и разъяснением его со стороны Минфина и ФНС. Все это сопровождается большими трудовыми и временными затратами, а также риском ошибок, которые грозят компаниям серьезными санкциями и финансовыми потерями. Наш ИИ-ассистент значительно облегчит работу всех подразделений финансовой службы: он использует только релевантные источники, а ещё оснащен механизмами автоматического распознавания и обезличивания конфиденциальной информации. Его запуск — еще один шаг в долгосрочной стратегии «Контура» по внедрению искусственного интеллекта «под капот» своих продуктов и формированию доверия к ИИ-решениям в сфере бухгалтерского учета и налогообложения».

Среди ключевых преимуществ нового продукта Михаил Сродных также отметил быстрый доступ к актуальной информации по налоговому законодательству, автоматизированную проверку достоверности данных, экономию времени на поиск и анализ информации и снижение рисков ошибок в расчетах налогов.

