AstraZeneca внедрит российскую платформу управления данными TData

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca выбрала российского разработчика TData для одного из ключевых проектов в рамках цифровой трансформации — внедрения российского продукта для управления большими данными.

RT.DataGovernance создаст единую экосистему, позволяющую управлять информацией, повышать контроль над ее качеством и ускорить доступ к аналитике.

Проект реализуется совместно с командой консультантов Axenix, которая отвечает за разработку методологии управления данными, настройку решения для заказчика и пилотный сбор метаданных на одном из участков работы.

На первом этапе будет проведена интеграция информации из систем для работы с клиентами (CRM и CDP), корпоративного хранилища (DWH) и цифровых активов.

В каталог данных будут заведены один домен, пять ключевых систем-источников метаданных, более 4 тыс. таблиц, а также более 300 отчетов.

В фармацевтике требования к надёжности, безопасности и скорости внедрения не менее высокие, чем в финансовой отрасли — и российское решение полностью соответствует этим стандартам. При этом в будущем оно может быть масштабировано и на другие домены данных.

Этим же требованиям соответствует и разрабатываемая командой Axenix методология, которая направлена на обеспечение качества и доступности данных как для бизнес-пользователей, так и для технических специалистов.

Станислав Лазуков, генеральный директор компании TData, сказал: «Доверие мирового лидера к нашему продукту RT.DataGovernance мы воспринимаем как высшую оценку своей экспертизы. Мы умеем адаптировать решения под самые сложные запросы и работать в условиях, когда требования к надёжности и скорости внедрения не оставляют права на ошибку. Это партнёрство доказывает зрелость российских решений и то, что отечественные технологии способны решать задачи мирового уровня. RT.DataGovernance создан на основе многолетнего опыта, который мы накопили в процессе работы над крупнейшим хранилищем данных в телекоммуникационной отрасли. Продукт не использует open-source-решения, что подчеркивает его технологическую самостоятельность».

Александр Мамонтов, CDO (Chief Data Officer) AstraZeneca, отметил: «В AstraZeneca данные играют важную роль для принятия эффективных решений, и мы последовательно совершенствуем процессы их управления, следуя передовым практикам, чтобы сохранять технологическое лидерство и способствовать развитию науки в интересах пациентов.

Нам важно обеспечить высокий стандарт безопасности, конфиденциальности, а также соответствие регуляторным требованиям, поэтому было принято решение внедрить каталог данных как единый, надёжный и этично управляемый контур. Решение TData соответствует нашим требованиям и поставленным целям. Ожидаем, что эффект от внедрения этого решения сможем почувствовать уже в этом году».

Виктор Лесников, менеджер практики Data&AI Strategy компании Axenix, сказал: «Каталог данных – это инструмент, который позволяет осуществлять быстрый поиск данных, а также одинаково интерпретировать основные термины и показатели в рамках большой компании и множества параллельно работающих команд. Поэтому внедрение такого инструмента позволяет бизнесу и ИТ «говорить на одном языке» и видеть новые возможности использования имеющихся данных для достижения стратегических целей компании.

Однако наличие качественного инструмента – лишь часть успеха. Важно, чтобы процесс ведения каталога был как можно более нативно встроен в сложившуюся рутину команд, которые ведут ежедневную работу с данными и аналитикой. Наша многолетняя практика разработки и внедрения стратегий и методологии управления данными в крупнейших компаниях позволила предложить наиболее эффективный подход к внедрению процессов с учетом реальных возможностей инструмента и контекста заказчика».