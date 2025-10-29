«Бионорика» совместно с «Норбит» перешла с SAP S/4HANA на «1С»

Компания «Норбит» реализовала внедрение системы управления предприятием «1C» в «Бионорика», дочерней компании немецкого фармацевтического концерна Bionorica SE, и обеспечила миграцию данных из SAP S/4HANA на новую платформу. Переход на отечественное ПО позволил компании сохранить устойчивость бизнеса при соблюдении требований локального законодательства и международных стандартов.

За девять месяцев компания «Бионорика» перешла на локальное программное обеспечение. На первом этапе интегратор провел глубокую проработку и анализ требований. Затем была выбрана оптимальная комбинация продуктов «1С» для будущей архитектуры, в нее вошли «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Управление холдингом». Такой подход обеспечил высокий уровень автоматизации бизнес-процессов и их соответствие требованиям заказчика. При этом все необходимое доступно из коробочного решения, с минимумом доработок и возможных рисков.

На базе конфигураций «1С» реализованы порядка 300 функционально-технических требований по семи основным направлениям. Кастомизация затронула управленческий учет и бюджетирование, направления, которые должны одновременно соответствовать международным стандартам и корпоративным потребностям компании. Так, были разработаны специфические формы отчетности, реализованы возможность работы с данными прогнозов на 12 месяцев и план-факт анализ.

Специалисты «Норбит» интегрировали конфигурации «1С» с ИТ-ландшафтом клиента. Был настроен двухсторонний нетиповой обмен сообщениями между «1С: Комплексная автоматизация» и «1С: Управление холдингом». Ежедневно отправляется отчетность по состоянию товарного запаса и дебиторской задолженности в глобальную компанию. Новая система развернута на отечественной операционной системе Astra Linux, СУБД Postgres и отечественном серверном оборудовании. Техническая поддержка реализована на базе облачного продукта «1С-Коннект».

Переход прошел бесшовно, не затрагивая основные бизнес-операции. В едином решении консолидировано большее количество процессов, многие из которых ранее функционировали вне общего информационного контура и не были формализованы. Одним из самых заметных эффектов проекта стал двукратный рост числа пользователей «1С».

Екатерина Лесман, старший менеджер проектов по бизнес-приложениям «Бионорика», сказала: «Развитые компетенции и экспертиза «Норбит» по работе как с SAP, так и с «1С», позволили снизить риски миграции. Проект выполнен в запланированные сроки и без превышения бюджета, что, безусловно – показатели качества проекта».

Петр Рогинко, директор по развитию бизнеса «Норбит», отмеил: «Слаженная работа нашей общей с клиентом команды помогла в срок завершить комплексный и разноплановый проект. Отмечу, что залог успеха – качественная проработка на старте. Мы уделили много внимания дорожной карте, сформировали прозрачный ресурсный план и согласовали потенциальные ограничения, чтобы в итоге прийти к варианту, в наибольшей степени удовлетворяющему всем потребностям и ожиданиям бизнеса».