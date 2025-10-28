CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Innostage Cardinal PAM и ОС Astra Linux Special Edition прошли испытания на совместимость

Группа компаний Innostage и «Группа Астра» в ходе совместных испытаний подтвердили совместимость своих программных продуктов: системы управления привилегированным доступом Innostage Cardinal PAM (ранее – Innostage Privileged Access Management) и операционной системы Astra Linux Special Edition. Эта связка станет крепкой основой для выстраивания защищенной инфраструктуры предприятий.

Innostage Cardinal PAM – решение, обеспечивающее комплексную защиту информационных систем предприятия от потенциальных угроз, связанных с действиями привилегированных пользователей, и минимизирующее риски возникновения инцидентов информационной безопасности. Система гарантирует высокий уровень защиты и адаптивность к меняющимся условиям информационной среды. Innostage Cardinal PAM предоставляет полный спектр функций для управления привилегированным доступом: контроль действий пользователей, централизованный менеджмент паролей и учетных данных, тонкую настройку прав доступа, мониторинг и запись сессий в реальном времени, управление криптографическими ключами и токенами. В августе 2025 г. состоялся релиз очередной версии системы, который принес ей новые возможности в плане функциональности, производительности и надежности.

Astra Linux Special Edition – сертифицированная операционная система, обладающая встроенными средствами защиты информации. Она подходит для обеспечения стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба, обработки информации разной степени конфиденциальности. Предусмотрены варианты для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого сценариев применения. Версия Astra Linux Special Edition для рабочих станций обладает удобным и интуитивно понятным графическим интерфейсом, включает комплект ПО для решения повседневных офисных и мультимедийных задач. Версия для серверов оптимизирована для высоких нагрузок, поддерживает технологии виртуализации и контейнеризации.

Совместимость программных продуктов Innostage Cardinal PAM версии 1.3 и Astra Linux Special Edition версий 1.7/1.8 подтверждена протоколом совместных испытаний. Благодаря подтвержденной совместимости организации получают готовое, проверенное решение, которое можно использовать без дополнительного тестирования, что ускоряет развертывание и повышает уверенность в безопасности. Применение PAM-системы в защищенной среде Astra Linux станет важным дополнением в стратегии комплексной киберзащиты организации.

«Astra Linux называют самой защищенной среди отечественных операционных систем на базе Linux. Мы видим, как ответственно коллеги из «Группы Астра» подходят к выстраиванию процессов безопасной разработки, к совершенствованию самой системы и встроенных СЗИ, к созданию экосистемы совместимых партнерских решений. Такая тщательная работа ценится на рынке и крайне востребована, особенно среди компаний, которым необходимо защищать большие объемы критической информации. Контроль за привилегированными пользователями для них так же максимально актуален. Поэтому мы уверены, что доказанное полное и корректное взаимодействие наших продуктов станет отличным поводом для заказчиков начать использовать их в связке», – сказал Никита Радионов, заместитель директора по продуктовому развитию, Innostage.

