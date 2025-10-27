Сельское хозяйство уходит в «цифру»

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, как развивается АПК в России, появились ли новые цифровые профессии, сколько хотят зарабатывать соискатели, а также какие новые навыки необходимы специалистам. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Ситуация на рынке труда

С января по начало октября 2025 г. российские работодатели разместили на hh.ru более 192,3 тыс. вакансий в сфере «Сельское хозяйство». Наибольшее количество размещено в Центральном (более 50 тыс. или 26% вакансий от всего объема по стране), Приволжском (18%) и Сибирском федеральных округах (17%), работодатели Дальнего Востока разместили 9% или более 17 тыс. вакансий, на Южный ФО приходится более 15 тыс. или 8% вакансий по отрасли. Наименьший прирост новых вакансий в сельском хозяйстве наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе (2%).

За девять месяцев 2025 г. агрокомпании чаще размещали вакансии для машинистов – более 116,4 тыс. (61%), на втором месте по спросу сервисные инженеры/инженеры-механики – более 53,8 тыс. вакансий (28%), на третьем месте ветеринарные врачи – более 11,6 тыс. (6%), следом за ними идут агрономы – более 7 тыс. (4%), а замыкают топ зоотехники – более 3,2 тыс. (2%).

Одновременно этим замечено повышение спроса на ИТ-специалистов, готовых работать в агропромышленном комплексе. Например, за 2023 г. компании из профобласти сельское хозяйство в России опубликовали на hh.ru более 5 тыс. вакансий для айтишников. В 2024 г. количество цифровых вакансий в агроотрасли увеличилось на 9%. Спрос на ИТ-специалистов остается на позитивном уровне в АПК, за девять месяцев 2025 г. было опубликовано более 3,5 тыс. вакансий по стране. Треть (27%) из них была опубликована в Москве – более 970 вакансий, Воронежской области – более 240 (7%), Краснодарском крае – более 220 (6%).

В топ-10 востребованных ИТ-специальностей в сельском хозяйстве этом году вошли: программист/разработчик (18%), системный администратор (13%), аналитик (13%), специалист технической поддержки (11%), руководитель проектов (9%), специалист по информационной безопасности (7%), дизайнер/художник, бизнес-аналитик, технический директор (СТО) и менеджер продукта (по 4%).

Зарплата

Медианные предлагаемые зарплаты в агропромышленном комплексе выросли в среднем на 9,6 тыс. руб. по стране (до 110, 6 тыс. руб). С января по начало октября 2025 г. зарплатные предложения колебались от 57,3 тыс. руб. до 220,3 тыс. руб., а ожидания соискателей находись между 50 тыс. руб. и 200,2 тыс. руб.

В сентябре 2025 г. больше всего платить специалистам агросектора готовы в Магаданской области (предлагаемая зарплата составляет 217, 6 тыс. руб.), Республике Дагестан (205,8 тыс. руб.), Республике Саха (205,8 тыс. руб.), Забайкальском крае (198,2 тыс. руб.) и Республике Бурятия (195,1 тыс. руб.). Меньше всего – в Костромской области – лишь 60,1 тыс. руб.

Что же касается растущих в спросе у агропромышленных компаний ИТ-специалистов, то им сельскохозяйственные компании предлагают доход в 102 тыс. руб. – выше на 12 тыс. чем в целом по рынку.

В рамках исследования отрасли эксперты hh.ru составили топ-10 самых высоких зарплат в агросфере, примечательно, что в рейтинг попали как традиционные для отрасли профессии, так и диджитал-специальности. сервисный инженер, от 300 тыс. до 400 тыс. руб. за месяц, Астрахань; главный агроном, от 290 тыс. руб. за месяц, с.т. Староволжское; программист-разработчик «1С», 270 тыс. руб. за месяц, Москва; руководитель службы зоотехнического сопровождения хозяйств (молочное направление КРС), от 250 тыс. до 500 тыс. руб. за месяц; руководитель отдела разработки и программирования, от 250 тыс. руб. за месяц, Челябинск; консультант-эксперт/зоотехник по кормлению МРС, 250 тыс. руб. за месяц, Воронеж; главный агроном холдинга, от 230 тыс. руб. за месяц, Нижний Новгород; программист «1С», от 230 тыс. руб. за месяц, Щелково; руководитель отдела разработки «1С», от 200 тыс. руб. за месяц, Ростов-на-Дону; программист «1С», до 260 тыс. руб. за месяц, пос. Таманский.

«Чтобы выиграть гонку за кадры, особенно в условиях высокой конкуренции квалицированных специалистов и молодежь, работодателям из агросферы нужно переосмыслить свой HR-подход. Ключ – в технологичности бренда и бесшовных процессах. Прежде всего, стоит создать сильный карьерный сайт (брендированную страницу), который разрушит стереотип о «скучном агробизнесе». Покажите: ваша компания – это не просто производство, а технологический стартап внутри крупного бизнеса. Освещайте внутреннюю жизнь, ИТ-проекты, инновации – это формирует привлекательный HR-бренд. Автоматизация критически важна: внедряйте КЭДО, цифровую адаптацию, индивидуальные планы развития и обучение через геймификацию, микрообучение и дополненную реальность. Это повышает вовлеченность с первого дня. Учитывая, что среднее время работы молодежи 18-24 лет составляет всего 5 месяцев, качественная адаптация становится ключевым фактором удержания. Сделайте процессы подбора, онбординга, обучения и целеполагания единым потоком. И, конечно, держите руку на пульсе зарплат: по данным статистики, именно уровень оплаты остается решающим фактором при принятии оффера для 60% ИT-специалистов», – сказала Елена Бузо, руководитель проекта по развитию агропромышленного направления hh.ru в ЦФО.