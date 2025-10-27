«Нью Иммо Сервисиз» сократила трудозатраты на 50% с «1С:Зарплата и управление персоналом»

«Нью Иммо Сервисиз» сократила трудозатраты на 50% с «1С:Зарплата и управление персоналом». Об этом CNews сообщил представитель компании «Аксиома-Софт».

При выборе поставщика услуг «Нью Иммо Сервисиз» ориентировалась на опыт франчайзи «1С» в реализации корпоративных систем, высокие компетенции специалистов и комплексный подход компании «Аксиома-Софт», который включал не только техническое решение, но и разработку методологической базы для успешной реализации проекта.

Ранее оценка сотрудников и расчёт годовых премий велись в сторонней системе. Формы обратной связи заполнялись вручную, а размер премии рассчитывался исходя из индивидуального бонуса. При этом итоговые данные приходилось вручную переносить в зарплатную программу — весь процесс был медленным, трудоёмким и подверженным ошибкам.

На базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» была создана специализированная система оценки, учитывающая индивидуальные KPI и персональные бонусы. Теперь: документ «Оценка результатов работы сотрудника за год» автоматически рассчитывает размер премии и формирует план развития на следующий год; рассчитанная сумма сразу переносится в документ «Премия» — ручной перенос не требуется; руководство получает аналитические отчёты по заполнению форм в разрезе подразделений и менеджеров; специальная обработка позволяет массово создавать формы оценки для сотрудников; система поддерживает преемственность данных от года к году; гибкие механизмы блокировки изменений обеспечивают контроль над процессами.

Благодаря внедрению решения на базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» был автоматизирован ключевой блок работы с персоналом — от кадрового учёта до расчёта зарплаты. Уникальный программный подход позволил не только автоматизировать, но и полностью перестроить процессы оценки эффективности и расчёта премий. Это привело к значимым экономическим результатам: сокращение трудозатрат в HR- и финансовых подразделениях — на 50%; ускорение формирования управленческой отчётности — на 70%; снижение зависимости от зарубежного ПО — на 25%; общее снижение операционных и административных расходов — на 10%.

В качестве дополнительного преимущества была решена стратегическая задача: система была доработана таким образом, чтобы легко интегрировать обновления от «1С», что минимизирует будущие затраты на поддержку и снижает количество ошибок.

«Нью Иммо Сервисиз» — российская компания, входящая в экосистему международного бренда Nhood и специализирующаяся на управлении эксплуатацией нежилого фонда. Под брендом Nhood компания реализует проекты по управлению активами, девелопменту и эксплуатации коммерческой недвижимости — от торговых галерей до крупных ТЦ. На сегодняшний день география присутствия компании в России охватывает более 20 городов; в управлении компании находится 39 объектов общей площадью свыше 380 тыс. кв. м, а численность сотрудников превышает 1 тыс. человек. Компания сотрудничает с 1,5 тыс. ритейлеров-партнерами.