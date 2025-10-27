GreenData представила конструктор для создания корпоративных ИИ-ассистентов с управляемой безопасностью GreenBox

Компания GreenData, российский разработчик low-code-платформы, представила GreenBox — конструктор для создания корпоративных ИИ-ассистентов на основе больших языковых моделей (LLM), которые работают с внутренними данными компании, понимают контекст и действуют строго в рамках политик безопасности.

GreenBox — это корпоративный инструмент на основе генеративного искусственного интеллекта, встроенный в экосистему компании. Он позволяет сотрудникам организаций без навыков программирования создавать собственных интеллектуальных агентов, подключать их к базам данных и API, дополнять знания агента внутренней информацией и контролировать логику их работы. Ассистенты понимают корпоративный контекст, регламенты и процедуры, помогают сотрудникам с настройкой систем, анализом данных, заполнением форм и управлением процессами.

Важнейшее отличие GreenBox — гибкость и управляемость. Каждый ассистент настраивается под конкретные роли и права пользователей: ассистенты могут использовать разные стили общения, отвечая руководителю, сотруднику фронт-офиса или специалисту службы поддержки. Такая модель работы обеспечивает безопасность доступа к данным и позволяет компаниям тонко регулировать поведение ИИ внутри разных подразделений и сценариев.

Решение поддерживает любые LLM, подключаемые по стандарту OpenAI API и использует гибридный подход Retrieval-Augmented Generation (RAG), что обеспечивает точные и проверенные ответы на основе корпоративных баз знаний. Особое внимание уделено безопасности: в GreenBox встроен модуль Green Guard, который предотвращает утечки чувствительных данных, а также контролирует тон и корректность ответов в контексте корпоративной этики. Более того, Green Guard позволяет минимизировать «галлюцинации» моделей за счет дополнительных проверок содержания диалога с ассистентом. Каждый запрос проходит автоматическую валидацию, что гарантирует полное соответствие корпоративным требованиям.

Ключевое преимущество GreenBox — возможность использовать ИИ-ассистента в различных сценариях. Первый — встроенный ассистент самой платформы GreenData. Он помогает пользователям разобраться в функциональности платформы, писать алгоритмы и находить нужные инструкции без обращения в техподдержку.

Второй сценарий предполагает пользовательских ассистентов. Их могут создавать заказчики для собственных решений и систем. Такие агенты могут быть встроены, например, в CRM, HRM или внутренние порталы и работать с конкретными бизнес-задачами. В банковской сфере это может быть ассистент, который помогает менеджеру анализировать заявки, а во внутренних сервисах — помощник, консультирующий сотрудников по процедурам или обращениям.

«Мы создаем не просто чат-бот или инструмент для общения с искусственным интеллектом, — отметила Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData. — GreenBox — это новый слой корпоративного интеллекта. Он объединяет модели, данные и процессы под контролем бизнеса и безопасности. Наши клиенты используют его как внутри самой платформы, так и в собственных решениях, встроенных в их корпоративную экосистему. В этом и заключается сила управляемого ИИ: компания получает не внешнего ассистента, а собственного интеллектуального сотрудника, который работает по ее правилам, знает контекст и действует предсказуемо. Управляемый искусственный интеллект — это логичный следующий шаг цифровой зрелости. Он помогает компаниям принимать более взвешенные решения, сохраняя при этом роль человека в управлении процессами».