Fork-Tech внедрила систему оперативного контроля расчетов для «Инвестиционного дома D8»

Консультант, разработчик и интегратор инновационных ИТ-решений в финтехе Fork-Tech успешно завершил проект по внедрению системы оперативного отслеживания расчетов внебиржевых сделок для «Инвестиционного дома D8». Решение позволило значительно повысить прозрачность и контроль над внебиржевыми сделками и неторговыми операциями с ценными бумагами. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

«Инвестиционный дом D8» работает на российском финансовом рынке с 2000 г. и специализируется на обслуживании квалифицированных инвесторов, частных состоятельных лиц, а также институциональных и корпоративных клиентов. Компания столкнулась с необходимостью усилить контроль над сделками в условиях повышенной волатильности рынков. Многоэтапность расчетов по внебиржевым сделкам кратно увеличила рутинную нагрузку на сотрудников, от которых требовалось собирать и вручную сверять данные из различных источников. Это снижало темпы работы направления, а также увеличивало риски ошибок, связанных с человеческим фактором.

Разработанная Fork-Tech система автоматизировала эту задачу: информация обо всех операциях агрегатируется в едином пользовательском интерфейсе. Это позволило упростить контроль за ними на каждому этапе сделки, оперативно получать отчеты от вышестоящих мест хранения и формировать выгрузки для аналитического анализа расчетов.

«Внедрение системы позволило нам не только минимизировать операционные риски, но и повысить эффективность работы команды. Автоматизация рутинных процессов высвободила время наших специалистов для решения стратегических задач», — сказал Сергушин Михаил, руководитель отдела международных расчетов «Инвестиционного дома D8».

«Мы рады, что наша реализация помогла “Инвестиционному дому D8” решить эту важную задачу и повысить эффективность работы целого направления. Этот проект подтверждает, что даже в сложных рыночных условиях правильно выстроенные технологические процессы становятся конкурентным преимуществом и драйвером роста», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.