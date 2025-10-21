ГК «Агроэко» внедрила Naumen Service Desk для построения цифровой экосистемы управления ИТ и сервисами

Компания «Агроэко-ИТ», входящая в состав одного из агропромышленных холдингов России, внедрила платформу Naumen Service Desk для автоматизации процессов поддержки, учета инфраструктуры и развития внутренних сервисов. Решение позволило заменить ранее используемую систему и выстроить единое пространство взаимодействия между сотрудниками и ИТ-подразделением. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

В рамках проекта реализованы процессы управления инцидентами, конфигурационными единицами, знаниями и заявками на обслуживание. Для сотрудников компании создан удобный портал с каталогом услуг и карточками заявок, в которых динамически отображаются только релевантные поля — это упростило оформление обращений и повысило прозрачность обработки.

Особое внимание было уделено интеграции с корпоративными системами. Naumen Service Desk синхронизируется с «1С:ERP» через брокер сообщений RabbitMQ. Это обеспечивает автоматическое обновление данных о структуре компании, должностях и сотрудниках. Также реализована интеграция с корпоративной телефонией Asterisk: обращения, поступающие по телефону, регистрируются в системе и обрабатываются в едином окне оператора. Поддерживается прием заявок по электронной почте. Такой подход позволил расширить каналы взаимодействия и повысить скорость реагирования на запросы пользователей.

Встроенные инструменты контроля над сроками и статусами обращений обеспечили управляемость сервисных процессов. Заказчик получил централизованную систему с высокой степенью адаптивности и отказоустойчивости, в которую уже подключены ключевые ИТ-подразделения и внутренние клиенты.

«Мы искали не просто замену прежнему решению, а надежную платформу, вокруг которой можно выстраивать полноценную цифровую экосистему. С Naumen мы получили удобный сервис деск, гибко интегрированный в нашу ИТ-среду. Это позволяет не только быстрее решать заявки, но и постепенно подключать новые процессы и команды», — сказал Сухоруков Алексей, руководитель объединенной технической поддержки, ООО «Агроэко-ИТ».

«Проект в “Агроэко” — пример осознанного и стратегического подхода к построению внутренней цифровой среды. Команда заказчика делает упор на устойчивость, гибкость и развитие компетенций внутри компании. Мы видим, как на базе Naumen Service Desk они создают платформу, которая будет развиваться и трансформироваться вместе с бизнесом», — сказал Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen.