ITGlobal.Com модернизировал кластер облачной инфраструктуры для работы с «1С»

ITGlobal.Com (международное облачное направление корпорации ITG) обновил специализированный кластер облачной инфраструктуры для программных продуктов «1С». Облачная платформа построена на пятом поколении процессоров Intel Xeon Platinum 8558P с технологиями Intel Speed Select Technology (Performance Profile и Turbo Frequency) и системах хранения NetApp AFF A800 и AFA C60 QLC. Архитектура обеспечивает предсказуемую производительность и устойчивую работу высоконагруженных систем. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Новый кластер для приложений «1С» развернут в московском дата-центре IXcellerate MOS5. ITGlobal.Com провел комплексное тестирование инфраструктуры, подтвердив соответствие требованиям высоконагруженных корпоративных систем к производительности и надежности.

Процессоры Intel Xeon Platinum 8558P работают с активированным профилем Intel Speed Select Technology (Performance Profile и Turbo Frequency), который гарантирует базовую частоту 3,1 ГГц на всех 32 ядрах и позволяет гибко перераспределять ресурсы между приоритетными потоками. При пиковых нагрузках технология Intel Turbo Boost 2.0 динамически повышает частоту отдельных ядер до 4,0 ГГц, ускоряя выполнение критичных задач.

Поддержка оперативной памяти DDR5 5600 МГц и увеличенный объем кэша третьего уровня (L3 до 260 МБ) обеспечивают высокую пропускную способность и минимальные задержки при доступе к данным, что особенно важно для ERP-систем «1С», требующих стабильной и предсказуемой производительности при одновременной обработке большого числа транзакций.

Архитектура кластера построена без переподписки ресурсов — каждому клиенту выделяются гарантированные вычислительные мощности, что исключает влияние соседних нагрузок на производительность.

Для хранения данных используются СХД NetApp AFF A800 для «горячих» транзакционных данных и NetApp ASA C60 QLC — для архивных и аналитических наборов.

Хранилища работают под управлением NetApp ONTAP и оснащены системой Autonomous Ransomware Protection (ARP), которая в реальном времени анализирует поведение файловых операций и автоматически создает неизменяемые снимки при обнаружении подозрительной активности. Такой уровень защиты позволяет предотвратить потерю данных и обеспечить их оперативное восстановление без остановки сервисов «1С». Кластер соответствует требованиям 152-ФЗ и обеспечивает SLA на уровне 99,95% с финансовой ответственностью.

«При создании выделенного кластера мы исходили из специфики ERP-систем: им требуется предсказуемая производительность процессоров и низкая задержка доступа к данным. Конфигурация с активированным профилем Intel Speed Select Technology (Performance Profile и Turbo Frequency) обеспечивает стабильную частоту от 3 ГГц на всех ядрах и возможность динамического ускорения критичных потоков, что особенно важно для решений на базе 1С при высоких нагрузках. Раздельные политики хранения данных на NetApp AFF A800 и ASA C60 QLC гарантируют минимальные задержки при обращении к базам данных и эффективное хранение “холодных” данных», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.Com, корпорация ITG.