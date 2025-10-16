Крупнейший производитель палладия и платины в России внедрил «1С:ТОИР КОРП»

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», завершила автоматизацию процессов управления активами на гринфилд-проекте «Черногорской ГРК», которая входит в группу «Русская Платина». Благодаря этому «Черногорская ГРК» сможет начать обогащение и добычу руды с полностью отлаженными цифровыми процессами управления ТОиР с момента запуска основных мощностей обогатительного комплекса в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

«Русская Платина» — производитель палладия и платины, его новый горно-обогатительный проект, который развивает «Черногорская ГРК», находится в сложных климатических условиях Арктической зоны, в 15 км от Норильска, и предполагает переработку 7 млн т руды в год с перспективой расширения до 14 млн т. Это будет первый этап создания второго по величине производителя палладия и платины в России. Уникальность проекта заключается в том, что комплексная система управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) оборудования с помощью «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» от «Деснола», разработчика и интегратора EAM-решения, была развернута и наполнена данными до начала эксплуатации нового обогатительного комплекса.

В систему уже внесены все необходимые данные об объектах ремонта и эксплуатации: здесь содержится информация о технологических картах и операциях, нормативах обслуживания и паспортных данных. База данных охватывает порядка 3,8 тыс. позиций номенклатуры и свыше 700 объектов ремонта — от горно-обогатительного оборудования (дробилок, грохотов, мельниц) до объектов инфраструктуры (строящейся ТЭЦ мощностью 80 МВт и обогатительного комплекса). На данный момент «Черногорская ГРК» уже использует систему для отслеживания параметров оборудования при проведении шефмонтажных и пусконаладочных работ, формирования нормативно-справочной информации, а также управления небольшими объектами инфраструктуры и эксплуатации, например, автобазой.

На текущем этапе автоматизация процессов управления активами позволила сформировать в системе необходимый для работы объем технической документации (каталоги, руководства по ремонту, чертежи, схемы) в связке с объектами ремонта. Помимо этого, создаются сообщения о дефектах и сметы на ремонт, которые становятся отправной точкой для разработки бюджета на 2026 г. В фокусе внимания руководства компании — вопрос передачи данных из инженерной BIM-системы SAREX в 1С:ТОИР КОРП и интеграция EAM-решения с другими корпоративными системами — закупками, управлением автотранспортом. Параллельно компания проводит обучение нового персонала работе в системе.

«При таком подходе мы можем видеть всю историю обслуживания с первых дней жизни активов, а адаптация новых сотрудников происходит в более короткие сроки, так как мы сразу ставим их на правильные рельсы. Немаловажную роль здесь играет и удобство системы: пользовательский интерфейс «1С:ТОИР КОРП» по сравнению, например, с SAP PM более интуитивен для линейного персонала. Мы уже осваиваем работу в системе «1С:ТОИР» на небольших объектах эксплуатации, чтобы уже после запуска крупных активов идти в более глубокие процессы автоматизации. Например, в следующем году планируем запустить ТЭЦ мощностью 80 МВт и обогатительный комплекс», — сказал Евгений Цыбульский, директор по техническому обслуживанию и ремонту ООО «Черногорская ГРК».

Проект автоматизации процессов управления ТОиР в «Черногорской ГРК» не предусматривал кастомизацию, что снижает общую стоимость владения продуктом «1С:ТОИР КОРП», а также гарантирует легкое обновление системы в будущем. Через полгода после запуска основных мощностей компания планирует внедрить мобильное приложение для контроля состояния оборудования при обходах и управления ремонтными работами в полях, а в более долгосрочной перспективе перейти к другому продукту экосистемы решений «Деснола» — «1С:RCM Управление надежностью», который помогает реализовать рискориентированный подход к управлению активами.