«Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D v24» для Astra Linux

Компания «Аскон» и «Группа Астра» объявляют о старте открытого бета-тестирования САПР «Компас-3D v24» для ОС Astra Linux 1.8. Выпуск полнофункциональной нативной версии запланирован на конец 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Компас-3D» — отечественная система проектирования, основанная на собственном геометрическом ядре C3D, разработанном дочерней компанией C3D Labs. Решение обладает развитыми возможностями трехмерного моделирования, включая твердотельное, поверхностное и листовое моделирование, поддерживает прямое редактирование геометрии и обеспечивает обмен данными с другими CAD-системами.

Новая версия включает «Компас-3D v24» и «Компас-График v24», а также приложения «Раскрой», «Размерные цепи», «Распознавание 3D-моделей» и «Каталог: Муфты». Поддерживаемая графическая оболочка — Fly.

Участникам бета-тестирования предлагается оценить функциональность системы, преемственность данных, процесс открытия и редактирования существующих документов, а также скорость и корректность работы с чертежами и 3D-моделями.

«Запуск бета-тестирования «Компас-3D v24» для Astra Linux — важный этап в развитии отечественной САПР. Мы создали решение, которое сохраняет все преимущества Windows-версии, включая полную совместимость форматов и привычный интерфейс, но при этом работает нативно в защищенной среде Linux», — сказал Дмитрий Гинда, директор по маркетингу CAD/AEC «Аскон».

«Совместный проект с «Аскон» демонстрирует зрелость российской ИТ-экосистемы. Теперь пользователи Astra Linux получат полнофункциональный инструмент для проектирования, оптимизированный для работы в защищенной среде. Это особенно актуально для предприятий ОПК, машиностроения и других отраслей, где требуется одновременное соблюдение требований безопасности и высокая производительность САПР», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра».

