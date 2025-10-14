Подтверждена совместимость «Ред Адм», Nova и StarVault

Компании «Ред Софт» и Orion soft подвели итоги комплексных испытаний, подтвердивших совместимость системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция» версии 2.0.1 с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova версии 6.0.1 и платформой для управления секретами StarVault версии 1.1.0.

В ходе тестирования была проверена совместимость систем по ключевым сценариям, включая настройку аутентификации через LDAP, управление правами доступа доменных пользователей и групп, а также авторизацию в веб-интерфейсах.

Совместимость продуктов позволяет использовать единые учетные записи для безопасного доступа к платформам Nova и StarVault через систему управления «Ред Адм», что упрощает администрирование и повышает уровень безопасности ИТ-инфраструктуры.

«Интеграция «Ред Адм» с передовыми платформами от Orion soft предоставляет нашим общим клиентам комплексный подход к управлению гибридной инфраструктурой», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Результаты тестирования наглядно демонстрируют, что наши продукты — Nova и StarVault — эффективно взаимодействуют с системой управления «Ред Адм», — отметил Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.