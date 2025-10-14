IVA Technologies выводит на рынок новую почтово-календарную систему IVA Mail

Компания IVA Technologies, российский разработчик решений для корпоративных коммуникаций, сообщила о запуске нового продукта — почтово-календарной системы IVA Mail.

Решение призвано закрыть все ключевые потребности бизнеса в области электронной почты и планирования, обеспечивая при этом высокую безопасность и снижение совокупной стоимости владения.

IVA Mail — это решение для организации корпоративной электронной почты, календарей и управления коммуникациями. Продукт создан как часть технологической экосистемы IVA и тесно интегрирован с другими ключевыми решениями компании IVA Technologies, включая платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One.

IVA Mail может внедряться как самостоятельный продукт, обеспечивая полнофункциональную работу с почтой и календарями, так и в составе платформы IVA One, объединяя все коммуникационные сервисы компании — от видеоконференцсвязи до обмена сообщениями — в одном приложении.

Разработка IVA Mail полностью ведется в России. Серверная часть построена на монолитной архитектуре с многопоточностью, что обеспечивает высокую производительность и стабильность при минимальном потреблении ресурсов.

Для удобства пользователей доступны собственные почтово-календарные клиенты для Windows, Linux, Android и iOS, обеспечивающие полную функциональность на всех устройствах. Кроме того, решение совместимо со всеми российскими операционными системами и поддерживает полноценный API для интеграции с внешними корпоративными решениями.

Безопасность информации обеспечивается за счет шифрования, встроенной защиты от спама и вирусов, двухфакторной авторизации и ролевой модели доступа.

IVA Mail предлагает готовые инструменты для миграции с других систем, включая Microsoft Exchange. Поддерживаются поэтапные сценарии перехода, в том числе с возможностью параллельной работы двух почтовых систем.

Продукт получил свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), которое подтверждает оригинальность программного кода, независимую разработку и правовую защиту технологии, созданной специалистами IVA Technologies без использования открытых или иностранных компонентов. Почтовый сервер IVA Mail включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«С запуском IVA Mail мы выводим на рынок еще один стратегический продукт, который закрывает все ключевые потребности компаний в области корпоративной почты и календарей. Мы предлагаем организациям полнофункциональную систему, созданную в России, полностью независимую от зарубежных компонентов и отвечающую современным требованиям к безопасности и удобству пользования. Внедрение IVA Mail позволяет компаниям существенно снизить совокупную стоимость владения ИТ-продуктами и упростить администрирование. Это важный шаг в развитии экосистемы IVA и укреплении цифрового суверенитета страны», — сказал Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies.

IVA Mail активно развивается. В 2025 г. запланированы новые функции — поддержка Kerberos, протокола ActiveSync, распределенной кластеризации, улучшенных процедур архивации, а также внедрение интеллектуальных помощников планирования и расширенных инструментов безопасности.