SimpleOne и «Лаборатория эмоционального интеллекта» заключили технологическое партнерство

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и «Лаборатория эмоционального интеллекта» (платформа Way2Wei), специализирующаяся на высокотехнологичных решениях в области ЭИ, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь лаборатория сможет размещать и продвигать собственные решения на маркетплейсе SimpleOne.

Коннектор SimpleOne-Way2Wei — первое решение «Лаборатории эмоционального интеллекта», разработанное для платформы SimpleOne. Инструмент предназначен для HR-специалистов и позволяет оценивать уровень ЭИ сотрудников и кандидатов. Система содержит информацию о сильных сторонах, потенциальных точках роста и краткие рекомендации по развитию.

Интеграция Way2Wei с SimpleOne обеспечивает HR проведение тестирований по методике ТЭИ и автоматическую генерацию отчетов в интерфейсе платформы. Это позволяет оцифровывать ключевые soft skills сотрудников и связывать результаты с HR-процессами для принятия и поддержки решений по подбору, развитию и управлению персоналом.

Благодаря интеграции возможно проводить два типа оценки: стандартное тестирование эмоционального интеллекта для массовой оценки специалистов и потенциальных кандидатов и тестирование для выявления управленческого потенциала. Результаты сохраняются в системе, руководители могут использовать их при принятии решений по подбору, развитию и управлению персоналом. Широкая функциональность решения позволяет назначать тестирования сотрудникам с выбором типа отчёта, показ сообщения сотруднику о назначенном тесте на портале, прохождение тестов в интерактивном формате, ограничение доступа к отчётам в зависимости от прав пользователя.

«Технологическое партнерство с «Лабораторией эмоционального интеллекта» значительно расширяет возможности для автоматизации HR-процессов. Интеграция уникальных инструментов оценки эмоционального интеллекта в платформу SimpleOne помогает компаниям принимать более взвешенные решения о развитии персонала на основе объективных данных», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Интеграция коннектора SimpleOne-Way2Wei предоставляет HR-специалистам мощный инструмент для оценки уровня эмоционального интеллекта сотрудников и кандидатов, а также позволяет выявлять управленческий потенциал. Это упрощает стандартизированные тестирования и предоставляет детализированные отчёты в одном интерфейсе. Технологическое партнерство поможет HR-отделам более эффективно подбирать и развивать персонал, а также строить эмоционально интеллектуальную среду в компании и создавать более продуктивную рабочую атмосферу», — сказала Юлия Михеенко, консультант по HR продуктам «Лаборатории эмоционального интеллекта».

Коннектор Way2Wei к платформе SimpleOne уже доступен на маркетплейсе SimpleOne.

