CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе
|

Новая технология лазерного аэромониторинга повысит безопасность эксплуатации инфраструктуры

«Газпром трансгаз Сургут» и проектно-конструкторское предприятие «Пеленг» подписали соглашение о разработке отечественного сервиса аэромониторинга для контроля газотранспортной инфраструктуры. Решение направлено на повышение экологической и промышленной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Газпром трансгаз Сургут».

Технология с использованием беспилотных авиационных систем и лазерных детекторов обеспечит контроль состояния магистральных газопроводов. Датчики будут фиксировать изменения в составе атмосферы и передавать данные в реальном времени, что позволит охватывать труднодоступные участки и формировать точную аналитику для эффективного управления инфраструктурой.

В рамках сотрудничества предусмотрены пилотные испытания и внедрение сервиса на объектах газотранспортной системы. С применением российских технологий и специализированного оборудования планируется создать масштабируемое решение для широкого применения в отрасли.

Евгений Брагар, генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения»: «Мы разрабатываем систему, которая позволит не только выявлять риски, но и формировать аналитику для повышения эффективности эксплуатации инфраструктуры и сохранения окружающей среды. Ключевым направлением является создание информационной системы воздушного мониторинга: обработка фото- и видеоматериалов, комплексная оценка данных и сбор статистики выполнения полетов. Этот проект открывает новые возможности для повышения безопасности и устойчивого развития отрасли».

Олег Ваховский, генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут»: «Надежность и безопасность магистральных газопроводов — наш стратегический приоритет. Новая технология даст нам инструмент для регулярного контроля, заменив облеты трубопроводов вертолетами и обеспечив оперативный доступ к данным. Такой подход позволит масштабно внедрять цифровые решения в транспортировку газа и повысит эффективность управления инфраструктурой».

Павел Поздняков, генеральный директор «Пеленг»: «Основываясь на многолетнем опыте в области лазерных систем, наша компания совместно с партнерами создала технологию, полностью адаптированную под требования российской отрасли и отечественные промышленные платформы. Решение детектирования гарантирует беспрецедентную точность измерений и готовность к промышленному применению».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Власти хотят разрешить в России покупку криптовалют широкому кругу инвесторов

CNews — 25 лет лидерства

Антон Уваров назначен управляющим директором «Авито Работы»

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще