«Группа Астра» и «Атол» расширяют линейку совместимых устройств для финансового сектора

«Группа Астра» и «Атол» подписали новое соглашение о сотрудничестве, направленное на масштабное расширение линейки оборудования для автоматизации бизнеса, совместимого с отечественной операционной системой Astra Linux.

В рамках подписанного документа стороны подтвердили готовность совместно развивать и сертифицировать широкий спектр финансового оборудования, включая онлайн кассы, POS терминалы, моноблоки и другие контрольно кассовые средства. Сотрудничество, начатое в 2022 г., уже привело к успешному прохождению испытаний оборудования «Атол» на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition и ее встраиваемой редакцией Astra Linux Embedded. Часть устройств уже имеет сертификаты программы “Ready for Astra”, подтверждающие их готовность к эксплуатации в условиях импортозамещения. Новые планы предусматривают расширение перечня совместимых моделей, ускорение перехода государственных и коммерческих организаций на отечественное программное обеспечение, а также создание стандартизированных и сертифицированных аппаратно программных решений, снижающих зависимость от иностранных вендоров.

«Объединив усилия с «Атол», мы создали надежный технологический фундамент для эффективных финансовых инфраструктур. Совместимость отечественного оборудования с операционной системой Astra Linux позволяет нашим клиентам повысить безопасность и гарантировать бесперебойную работу их бизнеса и получать своевременную поддержку вендора, что напрямую влияет на финансовую устойчивость и прибыльность», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра»

«Мы создаем для клиентов безопасные и эффективные продукты, которые легко интегрируются в существующую инфраструктуру и полностью отвечают законодательным требованиям. Это дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне и снижает зависимость от иностранных технологий», — отметил Андрей Пелин, директор бизнес единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay».